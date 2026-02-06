Manifestação contra EUA em Milão antes dos Jogos Olímpicos e na presença de JD Vance

Várias centenas de pessoas se manifestaram em Milão nesta sexta-feira (6) contra os Estados Unidos, horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, depois que a chefe de governo italiana, Giorgia Meloni, e o vice-presidente americano, JD Vance, celebraram seus “valores comuns”.

Centenas de estudantes do ensino médio e universitários de Milão se reuniram na tarde desta sexta-feira em frente ao edifício universitário “Politecnico”, na capital da Lombardia, em protesto contra a presença de agentes do ICE, a polícia anti-imigração dos Estados Unidos.

“Tudo isso é inaceitável para nós”, declarou à AFP Leonardo Schiavi, um dos manifestantes, em referência à visita de Vance e à presença de agentes do ICE.

Outro manifestante, Giacomo Calvi, afirmou que protesta contra “a polícia anti-imigração americana que comete todo tipo de atos de violência nos Estados Unidos”.

O governo italiano esclareceu que os agentes do ICE não terão nenhuma capacidade operacional em território italiano. Os agentes pertencem à unidade de investigação sobre segurança interna do ICE, que é uma divisão diferente daquela acusada de violências nos Estados Unidos.

Outra manifestação ocorreu em um bairro popular próximo ao estádio de San Siro, pouco antes do início da cerimônia de abertura.

“Esses Jogos servem apenas para gentrificar”, lamentaram os manifestantes em referência ao direito à moradia. Alguns dos manifestantes carregavam bandeiras pró-Palestina.

Horas antes, em Milão, Giorgia Meloni e JD Vance destacaram seus “valores comuns”.

“A última vez que te vi em Roma foi por ocasião da eleição do novo papa [em maio]. Hoje nos encontramos para os Jogos Olímpicos. São dois eventos que testemunham os valores que unem a Itália e os Estados Unidos, a Europa e os Estados Unidos, a civilização ocidental”, disse Meloni, considerada ideologicamente próxima do presidente americano, Donald Trump.

Em seu encontro com a primeira-ministra italiana, Vance elogiou “o espírito dos Jogos Olímpicos, a amizade e a competição, baseada em regras e na união em torno de valores comuns”.

