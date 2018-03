Uma dezena de deputados de esquerda participou esta manhã da primeira manifestação em frente ao Palácio do governo, protestando contra a presença em Berna da ministra austríaca das Relações Exteriores, Benita Ferrero-Walder. Tradicionalmente, a primeira viagem oficial de membros do governo austríaco é feita à Suíça. Mas desta vez a tradição é contestada devido a presença da extrema direita no novo governo austríaco e a decisão da União Européia de isolar politicamente o novo governo de Viena. Outra manifestação está prevista no final da tarde, também convocada pelo Forum Cívico Europeu e pelo movimento "Outra Áustria". Swissinfo com agências.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Manifestação contra presença de ministra austríaca 08. Março 2000 - 14:16 A ministra austríaca das Relações Exteriores Benita Ferrero-Walder está hoje em Berna em sua primeira viagem ao exterior. Sua presença provoca controvérsias e já provocou uma primeira manifestação de protesto em frente ao Palácio do governo. Uma dezena de deputados de esquerda participou esta manhã da primeira manifestação em frente ao Palácio do governo, protestando contra a presença em Berna da ministra austríaca das Relações Exteriores, Benita Ferrero-Walder. Tradicionalmente, a primeira viagem oficial de membros do governo austríaco é feita à Suíça. Mas desta vez a tradição é contestada devido a presença da extrema direita no novo governo austríaco e a decisão da União Européia de isolar politicamente o novo governo de Viena. Outra manifestação está prevista no final da tarde, também convocada pelo Forum Cívico Europeu e pelo movimento "Outra Áustria". Swissinfo com agências.