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Manifestantes invadem prédio do governo no México às vésperas da Copa

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Um grupo de manifestantes invadiu nesta quarta-feira (3) um prédio do governo no México, em um novo dia de protestos às vésperas da Copa do Mundo. O governo insiste que não vai reprimir as manifestações.

Um grupo dissidente do sindicato de educação, a CNTE, realiza manifestações em massa antes do torneio, que terá início no próximo dia 11, no estádio Azteca.

Os manifestantes, que  exigem aumento salarial e a revogação de uma lei previdenciária, invadiram a sede da Secretaria de Educação Pública na Cidade do México. Segundo fontes da dependência, os membros da CNTE vandalizaram uma guarita, entraram no pátio e quebraram janelas no lobby. A TV mexicana exibiu imagens de um pequeno incêndio no local, que era combatido por seguranças.

“Não vamos cair na provocação. Por que quebrar janelas quando existe a porta aberta para uma negociação?”, criticou a presidente do país, Claudia Sheinbaum, que chamou os manifestantes para dialogar, assim como várias dependências de seu governo. A CNTE avisou que continuará realizando manifestações em massa durante a Copa caso suas demandas não sejam atendidas.

A polícia bloqueia desde segunda-feira o acesso à praça do Zócalo, onde ficam o palácio presidencial e a “fan fest” da Copa. Ontem, os professores derrubaram estátuas de cinco metros que representavam jogadores de países que participam do torneio, sem a intervenção das forças de segurança.

ai-jt-yug/nn/lb/am

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