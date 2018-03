Marcas do Lothar vão ficar

Na Suíça, cerca de 40 especialistas, representando autoridades, economia florestal e ecologistas analisaram a situação das florestas do país atingido pelos furacões Lothar e Martin que dias 26 e 28 de dezembro semearam morte e desolação principalmente na França, Suíça, Alemanha e Áustria. Só na Suíça, as árvores arrancadas ou quebradas pelos vendavais represeentam quase 10 milhões de m3 de madeira, ou seja o consumo de 2 anos. Com tanta oferta do produto, os especialistas concluíram que os preços não compensam. Ainda mais que não há possibilidade de escoamento para países vizinhos, também atingidos pelo fenômeno. Há 10 anos, após um furacão devastador, o Governo suíço consagrou 642 milhões de dólares à operação de limpeza de florestas envolvendo até participação helicópteros. Desta vez chegou-se à conclusão de que não vale a pena operação semelhante. A limpeza será limitada ao estrito necessário: árvores que obstruem cursos d´água, as que constituem perigo e podem provocar novos estragos. No próximo dia 18, esse chamado "estado maior de crise" que avalia as medidas necessárias deverá apresentar um plano de ação detalhado.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Marcas do Lothar vão ficar 05. Janeiro 2000 - 14:46 A limpeza das florestas suíças, devastadas pelo recente furacão Lothar, será limitada ao estrito necessário. É o que decidiram especialistas reunidos em Berna, após constatarem que 2 vendavais deixaram por terra 10 milhões de m3 de madeira. Na Suíça, cerca de 40 especialistas, representando autoridades, economia florestal e ecologistas analisaram a situação das florestas do país atingido pelos furacões Lothar e Martin que dias 26 e 28 de dezembro semearam morte e desolação principalmente na França, Suíça, Alemanha e Áustria. Só na Suíça, as árvores arrancadas ou quebradas pelos vendavais represeentam quase 10 milhões de m3 de madeira, ou seja o consumo de 2 anos. Com tanta oferta do produto, os especialistas concluíram que os preços não compensam. Ainda mais que não há possibilidade de escoamento para países vizinhos, também atingidos pelo fenômeno. Há 10 anos, após um furacão devastador, o Governo suíço consagrou 642 milhões de dólares à operação de limpeza de florestas envolvendo até participação helicópteros. Desta vez chegou-se à conclusão de que não vale a pena operação semelhante. A limpeza será limitada ao estrito necessário: árvores que obstruem cursos d´água, as que constituem perigo e podem provocar novos estragos. No próximo dia 18, esse chamado "estado maior de crise" que avalia as medidas necessárias deverá apresentar um plano de ação detalhado.