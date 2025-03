Marce, a youtuber que amplia a voz dos recicladores na Colômbia

Sara Samaniego caminha entre toneladas de lixo, em um armazém, na capital colombiana, onde recicladores separam montanhas de garrafas plásticas e papelões. Com celular e microfone em mãos, ela os entrevista para mostrar suas vidas a milhares de seguidores nas redes sociais.

Macacão azul, cabelo trançado, boné para trás, e com o telefone em um “ring light”, Samaniego se torna “Marce, a recicladora”, uma divertida e popular influencer de 32 anos, que ensina sobre temas ambientais ao ritmo de músicas da Shakira ou Karol G.

“Minha vida é como a da Hannah Montana, só que em vez de estrela, sou recicladora, tenho uma vida dupla!”, diz à AFP.

Com seu bordão característico de “oi, reciclamores!”, acumula fãs no Instagram, Tiktok e Youtube. Uma de suas prioridades é dar visibilidade ao árduo ofício dos trabalhadores informais que sobrevivem mal com a renda da venda do material coletado durante o dia no lixo de Bogotá.

A capital de 8 milhões de habitantes, carece de serviço público de coleta seletiva e são os quase 26 mil recicladores que fazem o trabalho.

Mas muitas vezes, essas pessoas são “ignoradas” e maltratadas por trabalharem nas ruas, lamenta Samaniego.

A Colômbia tem cerca de 74.300 recicladores, um dos países com maior informalidade da América Latina (55%).

Calcula-se que entre 20 e 34 milhões de pessoas trabalham como recicladores em todo o mundo. Esse trabalho é essencial para o planeta, pois contribui para a redução das emissões de CO2, para mitigação do aquecimento global, para o combate à poluição e para conservação dos recursos naturais.

– “Somos seres humanos” –

O que deve ser jogado no recipiente de reciclagem? Os lenços umedecidos são prejudiciais ao meio ambiente? Diante das câmeras, “Marce” tenta responder essas e outras preocupações.

“São milhares de comentários e perguntas que chegam todos os dias nas redes sociais”, afirma.

Com pesados carrinhos de mão de madeira, eles percorrem as ruas da cidade coletando os resíduos aproveitáveis que encontram pelo caminho.

Logo, se dirigem até centros de coleta, onde vendem esses materiais. A renda depende do valor arrecadado diariamente.

“Somos seres humanos, não somos animais”, disse a mulher que atua nessa atividade há 28 anos.

“Se não trabalho, não há comida, não há recursos para nada e alguém assim, aconteça o que acontecer, tem que sair para ganhar a vida”, acrescenta.

-“Favor ao planeta”-

Bogotá produz, diariamente, 6.300 toneladas de resíduos, dos quais cerca de 15% são reciclados graças a eles, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Em Nova York, a taxa é de 17%, segundo a ONG ambiental Grow Ny.

Em 2013, o Tribunal Constitucional da Colômbia reconheceu os recicladores como “atores essenciais” no sistema de gestão de resíduos. Em janeiro, o presidente esquerdista, Gustavo Petro, concedeu exclusividade na gestão dos resíduos do país durante 15 anos.

A maioria dos recicladores está organizada em cooperativas.

Esses trabalhadores autônomos se manifestam periodicamente para exigir melhores condições.

