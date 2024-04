Mbappé faz 2 e PSG vence Barça por 4 x 1 para chegar às semis da Liga dos Campeões

3 minutos

Por Fernando Kallas

BARCELONA (Reuters) – Kylian Mbappé marcou dois gols no segundo tempo para levar o Paris Saint-Germain a uma vitória de virada por 4 x 1 sobre o Barcelona no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, que terminou com uma vitória agregada de 6 x 4 para os franceses.

Raphinha deu ao Barça a liderança aos 12 minutos, mas o time da casa ficou com 10 homens na marca de meia hora depois que Ronald Araújo recebeu um cartão vermelho direto por uma falta em Bradley Barcola na entrada da área.

Ousmane Dembélé empatou aos 40 minutos para o PSG e Vitinha colocou os visitantes à frente com um chute da entrada da área aos 9 minutos do segundo tempo.

João Cancelo cometeu falta em Dembélé dentro da área aos 16 minutos, um pênalti que Mbappé cobrou no canto superior para aumentar a vantagem do PSG.

“Foi um jogo muito difícil porque perdemos em Paris, mas a equipe estava muito bem e muito concentrada. Acho que merecíamos ganhar o jogo”, disse Dembélé após a partida.

Enquanto o desesperado Barça tentava marcar um gol para levar o jogo para a prorrogação, Mbappé aproveitou um contra-ataque para chutar à queima-roupa após um rebote do goleiro e garantir a vitória do PSG.

“Tentamos, lutamos, mas não foi possível. É um grande golpe porque estávamos convencidos de que poderíamos passar. Não resta nada além de nos reerguermos e tentarmos novamente no próximo ano”, disse o meio-campista do Barça Frenkie de Jong.

Na outra partida do dia, o Borussia Dortmund se classificou para as semifinais com uma vitória enfática em casa por 4 x 2 sobre o Atlético de Madri, saindo de uma desvantagem de 2 x 1 no jogo de ida e fechando o duelo em 5 x 4 no placar agregado.

Julian Brandt empatou o confronto agregado aos 34 minutos, fazendo 1 x 0, e cinco minutos depois o Dortmund ficou em vantagem com Ian Maatsen.

Diego Simeone fez uma mudança tripla no intervalo, que deu resultado quase imediato, pois o zagueiro do Dortmund Mats Hummels colocou a bola em sua própria rede aos 4 minutos da etapa final, e Angel Correa colocou seu time à frente no duelo novamente aos 19 minutos.

O atacante Niclas Fuellkrug empatou o placar agregado novamente com um gol de cabeça e fez 4 x 4. Três minutos depois, Marcel Sabitzer marcou o gol da vitória diante de uma torcida em êxtase.

“O quarto gol nos matou, foi um golpe duro. A equipe fez um grande esforço. Saímos machucados porque queríamos passar, mas o futebol é assim, às vezes é cruel. A equipe deu tudo de si, mas não era para ser”, disse o capitão do Atlético, Koke, após o jogo.

PSG e Dortmund se enfrentarão nas semifinais.