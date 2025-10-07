Megainvestimentos em IA não são uma ‘bolha’, mas sim ‘a nova realidade’, afirma executiva da OpenAI

Os impressionantes investimentos em infraestrutura de inteligência artificial (IA) não são uma bolha, mas representam a “nova realidade” para atender à crescente demanda dos usuários, afirmou na segunda-feira (6) à AFP Fidji Simo, número dois da empresa OpenAI.

Esta é a primeira entrevista de Simo desde que assumiu, em 18 de agosto, o cargo de diretora de operações de aplicativos da OpenAI, incluindo o emblemático ChatGPT.

A IA alimenta uma bolha de investimentos irracionais?

“O que observo é que se trata de um investimento massivo em um momento em que precisamos desesperadamente dela para muitos usos que as pessoas desejam”, declarou Simo.

“Dessa perspectiva, realmente não vejo isso como uma bolha. Vejo isso como a nova realidade de hoje, e acredito que o mundo realmente vai mudar e perceber que o poder da computação é o recurso mais estratégico”, explicou.

“A IA é a maior força de autonomização que jamais conheceremos. Ela pode economizar seu tempo. Pode lhe dar acesso à educação e ao aprendizado contínuo. Pode lhe oferecer orientação, tutoria e talvez até mesmo conselhos financeiros. Pode lhe oferecer oportunidades econômicas”.

O que você diria para aqueles que se preocupam com os perigos da IA?

“Meu trabalho consiste em garantir que o lado positivo dessa tecnologia seja aproveitado e o lado negativo seja mitigado.

Tomemos como exemplo a saúde mental. Ouço muitos usuários dizerem que pedem conselhos ao ChatGPT em momentos difíceis, quando talvez não tenham mais ninguém com quem conversar. Muitas pessoas não têm condições financeiras para procurar um terapeuta. Muitos pais me dizem: ‘Meu Deus, recebi um conselho ótimo que me ajudou a resolver uma situação com meu filho'”.

Mas, ao mesmo tempo, precisamos garantir que o modelo se comporte conforme o esperado. Nosso plano de ação é muito sólido. Começamos com o controle parental e planejamos implementar a detecção de idade: se pudermos determinar que o usuário é um adolescente, ofereceremos um modelo menos permissivo do que o de um adulto.

O emprego é igualmente uma grande preocupação para mim e tem uma abordagem semelhante. A IA criará muitos empregos que antes não existiam, como o de engenheiro de ‘prompts’. Ao mesmo tempo, algumas profissões serão afetadas, mas nossa função é ajudar na transição. É por isso que oferecemos certificações em IA, que permitem que as pessoas progridam e obtenham uma certificação, e lançamos uma plataforma de emprego que conecta as pessoas a novas oportunidades de trabalho”.

O lançamento do Sora 2, que permite gerar vídeos curtos a partir de um texto, foi recebido com entusiasmo, mas também com ironia: por que gerar vídeos divertidos em vez de curar o câncer?

“Entrei para a OpenAI em grande parte porque acredito firmemente que a tecnologia permitirá curar todas as doenças, e como eu mesma sofro de uma doença crônica, acredito profundamente nisso.

Todas as inovações gráficas do Sora podem alimentar inúmeras tecnologias, mas também farão as pessoas rirem, e isso é algo positivo no caminho para a cura de todas as doenças”.

Quais são os próximos avanços para uma IA autônoma, capaz de aprender por conta própria?

“Acredito que os avanços se referem a modelos que compreendem seus objetivos e te ajudam a alcançá-los de forma proativa. Eles não apenas dão uma boa resposta ou conversam com você, mas dizem: ‘Ok, você quer passar mais tempo com sua esposa? Bem, talvez haja alguma escapada de fim de semana que possa ajudá-lo, e sei que isso requer muita organização. Então, já organizei tudo para você, entrei no Expedia e fiz algumas reservas. Basta clicar em um botão para dar sua aprovação e tudo estará pronto'”.

Em San Francisco, às vezes se diz: ‘Os Estados Unidos inovam, a China copia, a Europa regula’.

“Como europeia, sempre que ouço esta frase, fico com o coração partido. Acho que, sem dúvida, na Europa tem havido uma tendência para se concentrar muito na regulamentação. Acho que isso está mudando, especialmente quando vejo que o presidente [da França, Emmanuel] Macron está apostando na inovação. Mas também acho que ainda são necessárias ações concretas que apoiem as intenções para que isso se torne realidade.

No que diz respeito à China, continuamos muito focados em manter a nossa liderança, porque vemos que a China continua investindo muito em competitividade, seja em termos de inovação ou de informática, portanto acreditamos que é muito importante continuar a investir em todo o bloco democrático para promover uma IA que tenha estes valores [democráticos]”.

Você deixa a sua filha usar o ChatGPT?

“O ChatGPT não é destinado a menores de 13 anos, mas deixo minha filha de 10 anos usá-lo sob minha supervisão. É mágico ver o que ela é capaz de criar. Só neste fim de semana, ela falou sobre um novo projeto para transformar suas ideias em produtos. E usou o ChatGPT para criar cartazes e slogans. Quando éramos crianças, não podíamos materializar nossa imaginação tão rapidamente. É como um superpoder, que permite acreditar que tudo é possível”.

