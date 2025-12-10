Meghan Markle retomou o contato com o pai, hospitalizado nas Filipinas

afp_tickers

1 minuto

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, escreveu para seu pai, Thomas Markle, que, segundo relatos da imprensa, está hospitalizado nas Filipinas após ter a perna esquerda amputada, informou seu porta-voz nesta quarta-feira (10).

A esposa do príncipe Harry rompeu relações com o pai antes de seu casamento com o filho mais novo do rei Charles III, em 2018. Thomas Markle havia posado para fotos de paparazzi em troca de dinheiro, o que desagradou o casal.

Ao ser contatado pela AFP, um porta-voz de Meghan, que agora vive na Califórnia com Harry e seus dois filhos, confirmou o contato.

“Graças ao apoio de contatos confiáveis, sua correspondência agora está em suas mãos, a salvo”, disse o porta-voz.

Segundo a fonte, foi “extremamente difícil para a duquesa contatar o pai em particular, apesar de seus esforços nos últimos dias”, devido à presença de um jornalista que estava seguindo Thomas Markle.

O Daily Mail revelou a hospitalização de Markle, de 81 anos, e publicou em sua edição de domingo uma entrevista com ele, na qual afirmou querer “se reconciliar” com sua filha.

Segundo a imprensa britânica, Thomas Markle, que até então vivia no México, reside agora nas Filipinas. Ele nunca conheceu seus netos, Archie, de seis anos, e Lilibet, de quatro.

adm/alm/clc/hgs/pc/aa/fp