Meloni se reúne com Trump para buscar acordo tarifário entre UE e EUA

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, se reunirá com o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca nesta quinta-feira (17), na esperança de convencê-lo a oferecer à União Europeia (UE) um acordo tarifário melhor.

A líder de extrema direita Meloni, descrita por Trump como uma “líder fantástica” com quem ele compartilha muitas de suas visões conservadoras, é a primeira líder europeia a se reunir com Trump desde que ele começou sua guerra comercial com o bloco.

Funcionários de alto escalão dos EUA disseram que Meloni e Trump tinham uma “relação muito especial” e que a líder italiana poderia ser uma ponte para um acordo tarifário entre a UE e Washington.

“Esperamos que a primeira-ministra e o presidente possam avançar no processo”, disse um funcionário do governo Trump a repórteres antes da reunião às 12h00 hora local (13h00 no horário de Brasília).

“Estamos abertos, disponíveis e prontos para fechar acordos com países que levam isso a sério. Então, espero que Itália e a UE façam parte disso”, acrescentou.

No entanto, espera-se também que Trump aumente suas exigências para que os aliados da Otan gastem mais em defesa, uma exigência que a Itália, endividada, considera muito difícil de atender.

Meloni descreveu as tarifas de 20% de Trump sobre as importações da UE como “erradas”, as quais ele posteriormente suspendeu por 90 dias. No entanto, ela também pediu a Bruxelas que não retaliasse, apresentando-se como a única figura da UE capaz de limitar a escalada do conflito.

A italiana foi a única líder europeia convidada para a posse de Trump em 20 de janeiro, e autoridades americanas disseram que ela “concordou com o presidente em muitas questões, incluindo a imigração na Ucrânia”.

A imprensa europeia informou que um dos objetivos da visita de Meloni aos Estados Unidos era preparar o caminho para um encontro entre Trump e a líder da UE, Ursula von der Leyen.

