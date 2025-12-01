Menos de 100 aviões A320 permanecem em solo para mudança em software de navegação, anuncia Airbus

The Swiss voice in the world since 1935
Menos de 100 aviões Airbus da série A320 permanecem parados devido a um software de controle de navegação vulnerável às radiações solares, das quase 6.000 aeronaves potencialmente afetadas, anunciou nesta segunda-feira (1) a fabricante aeronáutica.

“A grande maioria” dos aviões já passou pela modificação desde que o problema foi anunciado na sexta-feira, informou a Airbus em um comunicado. A nota explica que a empresa trabalha com as companhias aéreas na “modificação de menos de 100 aeronaves restantes para garantir que possam ser colocadas novamente em serviço”.

O grupo europeu anunciou na sexta-feira que 6.000 exemplares de seu modelo de sucesso, o avião mais vendido do mundo, precisavam trocar de maneira urgente um software de controle de voo, vulnerável às radiações solares.

O anúncio aconteceu após um incidente no final de outubro nos Estados Unidos com um voo da JetBlue, no qual a aeronave, que voava de Cancún (México) para Newark, perto de Nova York, perdeu repentinamente altitude sem a intervenção dos pilotos e teve que fazer um pouso em Tampa, Flórida.

A Airbus pediu na sexta-feira aos clientes que “interrompessem imediatamente os voos” de quase 6.000 aeronaves, mas conseguiu intervir rapidamente em milhares de aviões no mesmo dia e no sábado, o que dissipou o temor de uma perturbação em larga escala no tráfego aéreo mundial.

A EasyJet, uma das maiores operadoras da série A320, anunciou nesta segunda-feira que atualizou os aviões afetados “sem perturbação do programa de voos” do fim de semana. 

A colombiana Avianca relatou inicialmente perturbações “significativas” em seus voos, porque a atualização do programa poderia afetar mais de 70% de sua frota, e suspendeu a venda de passagens até 8 de dezembro. No sábado, no entanto, a companhia indicou que 51% da frota A320 tinha “o software completamente atualizado” e que esperava a conclusão do trabalho “nos próximos dias”.

O A320, uma gama que também inclui os modelos A318, A319 e A321, é o avião comercial civil mais vendido do mundo. O modelo entrou em serviço em 1988 e, até o final de setembro, haviam sido entregues 12.257 exemplares.

Nesta segunda-feira, a Airbus reiterou suas desculpas “pelas dificuldades e atrasos causados aos passageiros e às companhias” por esta situação. A empresa agradeceu “a compreensão a respeito da decisão de dar prioridade absoluta à segurança”.

