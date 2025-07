CEO da Nestlé critica antecessor

O CEO da Nestlé, Laurent Freixe, está tentando reorientar o foco da gigante de alimentos sediada na Suíça para suas marcas principais e tentando restaurar a cultura que ele acredita ter sido perdida. Keystone / Jean-Christophe Bott

O diretor executivo da Nestlé, Laurent Freixe, disse que as investidas de seu antecessor em novas categorias de produtos, incluindo suplementos de saúde, “enfraqueceram a estrutura da organização”, ao mesmo tempo em que descartou recorrer a grandes aquisições ou vendas de ativos para impulsionar o crescimento.

Freixe, um dos pilares da empresa, que substituiu Mark Schneider em agosto passado, disse em uma entrevista ao Financial Times que a diversificação de produtos sob o comando de Schneider deixou as principais linhas de negócios da Nestlé – café, cuidados com animais de estimação e alimentos – negligenciadas.

“Se você … colocar toda a sua ênfase no desenvolvimento de novos espaços … você enfraquecerá o núcleo. Acho que isso faz parte dos problemas que a Nestlé vem enfrentando”, disse Freixe, acrescentando que “perder participação do núcleo e enfraquecer a estrutura da organização não é uma proposta vencedora”.

Em 2017, Schneider se tornou a segunda pessoa de fora da empresa a assumir o cargo mais alto nos quase 160 anos de história da Nestlé. O ex-executivo da área de saúde fez uma série de aquisições, incluindo tratamentos de alergia alimentar e suplementos para condicionamento físico, para tentar reequilibrar o portfólio da Nestlé em direção a categorias mais saudáveis e de maior margem.

+ Nestlé nomeia Laurent Freixe como novo chefe

Schneider foi substituído por Freixe – um veterano da Nestlé com quase 40 anos de experiência no mundo todo – depois que o crescimento diminuiu durante a última parte do mandato de Schneider. Pessoas familiarizadas com a empresa disseram que o estilo franco do ex-diretor entrava em conflito com a cultura corporativa consensual que permeia o grupo responsável pelas marcas famosas KitKat e Nescafé.

Conhecimento “íntimo” da Nestlé

Agora que Freixe assumiu como CEO, está redirecionando o foco da Nestlé para suas marcas principais e tentando restaurar a cultura que diz ter sido perdida. O francês, que já trabalhou para a Nestlé na Hungria, na Espanha e na América Latina, trouxe os principais chefes regionais de volta para a grande sede da Nestlé em Vevey, nas margens do Lago de Genebra.

+ O CEO da Nestlé, Schneider, foi demitido, abrindo caminho para o veterano Freixe, segundo fontes

Embora Freixe diga que ele e Schneider “se entendiam muito bem”, a principal diferença entre eles é que o novo CEO acumula um conhecimento “íntimo” do funcionamento interno da máquina da Nestlé. “Por causa disso, e talvez por meu estilo, sou muito próximo das pessoas, o que é uma grande vantagem”, disse.

Crescimento e dinâmica em jogo

Algumas empresas de bens de consumo estão prevendo que as tarifas dos EUA causarão uma nova rodada de aumentos de preços depois do aumento inflacionário pós-pandemia. Entretanto, Freixe acredita que há outras dinâmicas mais poderosas em jogo.

“A demanda é relativamente fraca, a oferta está voltando e a concorrência é intensa. Isso normalmente é mais deflacionário do que inflacionário”, disse, acrescentando que essas forças superariam a pressão de alta dos preços causada pelas tarifas e pelas mudanças climáticas, que estão afetando as safras de café e cacau.

A Nestlé e suas rivais relataram uma desaceleração no crescimento do volume, à medida que os consumidores cansados se voltam para alternativas mais baratas. No ano passado, o crescimento orgânico da Nestlé caiu para 2,2%, ante 7,2% no ano anterior. A empresa suíça reportou uma queda de 2,9% no lucro líquido, totalizando CHF 10,9 bilhões (US$ 13,2 bilhões).

A Unilever, a Reckitt Benckiser e a Danone estão emagrecendo – vendendo marcas de baixo desempenho e voltando-se para categorias de margem mais alta para tentar reavivar o crescimento. Freixe, no entanto, disse que está concentrado em revigorar os principais negócios da Nestlé.

“Sempre há pessoas que [veem] o [gerenciamento] de portfólio como uma solução rápida”, disse ele. “Acho que nunca devemos nos esquecer de que as fusões e aquisições não são a estratégia.”

O executivo-chefe da Nestlé também não se deixa influenciar pela lógica predominante de que o emagrecimento tornará a empresa mais dinâmica. Freixe disse que não “vê os méritos” em uma Nestlé menor, desde que possa tirar proveito de sua escala e “trazer a velocidade”.

Manutenção de alimentos embalados

No entanto, alguns analistas questionaram por que a Nestlé está mantendo seu negócio de alimentos congelados nos EUA, que se encontra em dificuldades. As vendas de sua linha de alimentos congelados e resfriados – que inclui a pizza DiGiorno e os salgadinhos Hot Pockets – caíram 15,5% no ano passado, chegando a CHF 4,3 bilhões, em parte devido à redução do negócio de refeições congeladas da empresa no Canadá.

Embora as vendas de alimentos embalados estejam diminuindo há quase uma década e a alimentação saudável esteja em alta, Freixe insiste que não há nada “fundamentalmente errado” com a categoria.

“Há uma frequência de consumo… e nós somos líderes. Isso é importante”, disse. No entanto, Freixe reconheceu que havia perdido “relevância e competitividade”, acrescentando que a Nestlé estava tentando manter os preços baixos.

O chefe da Nestlé deu a entender que estaria aberto a vender marcas que se situam em categorias estruturalmente pouco atraentes, nas quais a Nestlé não está “em posição de vencer”.

Problemas com água

Isso inclui a separação do problemático negócio de água da Nestlé. Um relatório do comitê do senado francês constatou que o governo encobriu o uso pela Nestlé de tratamentos ilegais de filtragem para produtos rotulados como “água mineral natural”.

A Nestlé declarou que as conclusões do comitê mostraram a necessidade de regulamentações mais claras e consistentes e que todos os seus produtos de água mineral natural eram seguros para consumo. A empresa, disse Freixe, estava no processo de encontrar um investidor para formar um acordo de joint venture para seus negócios com água.

Em novembro passado, Freixe reduziu a orientação da margem de lucro de médio prazo da Nestlé para pelo menos 17%, em comparação com a faixa de 17,5% a 18,5% estabelecida por Schneider, e lançou uma iniciativa de corte de custos de US$ 2,8 bilhões.

Ele disse que este é um momento “em que precisamos de realismo” em vez de “sonhos”, em um aceno à demanda moderada dos consumidores e ao regime de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

Embora Freixe reconheça que a demanda está fraca, ele insiste que a crescente popularidade dos medicamentos GLP-1 para perda de peso – incluindo Ozempic e Wegovy – não é a causa.

Um estudo recente da Universidade de Cornell constatou que os consumidores que usam medicamentos GLP-1 reduziram seus gastos com supermercado em quase 6%, em média. Freixe disse que a Nestlé não sofreu uma queda nas vendas em decorrência do uso crescente dos medicamentos e que seu portfólio – que é inclinado para café e alimentos para animais de estimação – mostra que a empresa está bem posicionada para quaisquer impactos futuros.

Ele acrescentou que as vendas iniciais de novos produtos especialmente formulados para usuários de GLP-1 – como a linha de refeições prontas com alto teor de proteína da Nestlé são promissoras.

Enquanto isso, a nomeação de Robert F. Kennedy por Trump como secretário de saúde dos EUA representa outro problema em potencial para a Freixe. Kennedy está defendendo políticas que visam a reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e a ingestão de açúcar pelos americanos.

Isso poderia ter implicações significativas para os negócios de confeitaria e refeições preparadas da Nestlé, que representam 15% das vendas globais.

No entanto, Freixe disse que a Nestlé está “muito alinhada” com a missão de Kennedy. “A qualidade dos alimentos, a densidade nutricional, a promoção da agricultura regenerativa, essa é a nossa agenda.”

Copyright The Financial Times Limited 2025

(Adaptação: Clarissa Levy)