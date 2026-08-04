Mercado de trabalho suíço ganha força e falta de mão de obra volta a preocupar empresas

KOF: as perspectivas de emprego melhoram, superando a média de longo prazo. Keystone-SDA

A escassez de trabalhadores voltou a aumentar na Suíça no terceiro trimestre de 2026, impulsionada principalmente pelo comércio varejista, enquanto hotéis e restaurantes seguem enfrentando um cenário mais fraco.

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O mercado de trabalho suíço voltou a registrar aumento na falta de mão de obra qualificada. O índice do Centro de Pesquisas Econômicas KOF subiu para 2,1 pontos no terceiro trimestre de 2026, alta de 0,5 ponto em relação ao trimestre anterior e retorno ao mesmo nível observado no início do ano. O resultado permanece acima da média histórica de 1,7 ponto.

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O indicador é baseado nas respostas de cerca de 4.200 empresas e confirma a continuidade da recuperação iniciada no fim de 2025, após um período de aproximadamente três anos de queda. No terceiro trimestre do ano passado, o índice havia ficado negativo pela primeira vez desde a pandemia.

Entre os setores da economia, o maior avanço ocorreu no comércio varejista. O índice passou de -3,1 para 2,9 pontos, voltando ao campo positivo pela primeira vez desde meados de 2024.

O comércio atacadista também apresentou melhora, embora ainda permaneça em terreno negativo, com -1,9 ponto, situação que já dura mais de dois anos.

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Na indústria, a pressão por contratação continuou diminuindo pelo quarto trimestre consecutivo. O indicador ficou em -5,3 pontos, sinalizando que a escassez de mão de obra segue relativamente baixa no setor.

O segmento de hotéis e restaurantes apresentou o movimento contrário. O índice voltou a cair e atingiu -8,8 pontos, o menor nível desde o segundo trimestre de 2021.

Já a construção civil continua sendo o setor com maior dificuldade para encontrar trabalhadores, mantendo um índice elevado de 11,2 pontos.

Adaptação: Fernando Hirschy

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