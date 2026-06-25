Salário mediano na Suíça sobe para 87 mil francos por ano
O rendimento bruto mediano anual de quem trabalhou em tempo integral na Suíça alcançou CHF 87 mil em 2025, um aumento de cerca de 6,7% em relação aos CHF 81,5 mil registrados no ano anterior.
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O salário bruto mediano anual de quem trabalhou em tempo integral na Suíça chegou a CHF 87 mil (cerca de R$ 600 mil) em 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento Federal de Estatística (FSO).
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Os suíços são ricos?
O valor considera tanto rendimentos de empregados quanto de trabalhadores autônomos. Também entram no cálculo benefícios sociais relacionados ao trabalho, como determinadas prestações vinculadas ao emprego.
Já outras fontes de renda independentes da atividade profissional, como ganhos de capital, assistência social e pagamentos de transferência, não são incluídas na estatística de rendimento do trabalho.
Adaptação: Fernando Hirschy
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