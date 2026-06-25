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Mercado de trabalho

Salário mediano na Suíça sobe para 87 mil francos por ano

O salário anual para um cargo a tempo inteiro situava-se nos 87 000 francos suíços em 2025
O salário anual para um cargo a tempo integral situava-se nos 87 000 francos suíços em 2025. Keystone-SDA

O rendimento bruto mediano anual de quem trabalhou em tempo integral na Suíça alcançou CHF 87 mil em 2025, um aumento de cerca de 6,7% em relação aos CHF 81,5 mil registrados no ano anterior.

Este conteúdo foi publicado em
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Keystone-SDA

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O salário bruto mediano anual de quem trabalhou em tempo integral na Suíça chegou a CHF 87 mil (cerca de R$ 600 mil) em 2025, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento Federal de Estatística (FSO).

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A woman in a fur coat holds a glass of wine

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Demografia

Os suíços são ricos?

Este conteúdo foi publicado em A reputação da riqueza helvética é inabalável. Por anos consecutivos a Suíça liderou o ranking das nações mais ricas do globo, em termos de renda per capita. E há pouco, dois estudos realizados separadamente mostraram que o país está entre os dez com a maior quantidade de milionários.  Mas ser rico no papel é apenas uma parte…

ler mais Os suíços são ricos?

O valor considera tanto rendimentos de empregados quanto de trabalhadores autônomos. Também entram no cálculo benefícios sociais relacionados ao trabalho, como determinadas prestações vinculadas ao emprego.

Já outras fontes de renda independentes da atividade profissional, como ganhos de capital, assistência social e pagamentos de transferência, não são incluídas na estatística de rendimento do trabalho.

Adaptação: Fernando Hirschy

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