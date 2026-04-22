Suíços priorizam estabilidade e salário justo diante da incerteza e da IA
Em meio ao avanço da inteligência artificial e às incertezas econômicas, trabalhadores na Suíça estão cada vez mais focados em estabilidade, valorização no trabalho e condições flexíveis.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
Uma pesquisa da PwC mostra que reconhecimento, remuneração justa e flexibilidade se tornaram os principais fatores de fidelização dos funcionários. Mais do que promoções ou benefícios extras, os profissionais valorizam hoje um ambiente previsível, com salário estável e condições que facilitem o dia a dia.
Segundo o estudo “Workforce Experience & Benchmarking”, elogios de gestores, bônus por permanência e modelos de trabalho flexíveis estão entre os itens mais valorizados. Esses elementos são vistos como essenciais para garantir segurança em um cenário de rápidas transformações tecnológicas.
Mostrar mais
Desemprego sobe na Suíça pelo segundo ano seguido
Por outro lado, benefícios considerados “de estilo de vida”, como recompensas fitness, perderam relevância. A recomendação da PwC é que essas iniciativas sejam usadas de forma mais direcionada e personalizada, já que muitos trabalhadores preferem vantagens práticas, como escritórios acessíveis, equipamentos confiáveis e subsídios para despesas cotidianas.
A pesquisa ouviu 1.004 trabalhadores entre 3 e 10 de setembro de 2025, com maior participação de profissionais das áreas de saúde e farmacêutica, administração pública e bens de consumo.
Adaptação: Fernando Hirschy
Mostrar mais
Porque a Suíça necessita de mão-de-obra estrangeira
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.