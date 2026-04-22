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Suíços priorizam estabilidade e salário justo diante da incerteza e da IA

Os funcionários estão cada vez mais a dar prioridade à segurança em detrimento da promoção
Os funcionários estão cada vez mais a dar prioridade à estabilidade em detrimento da promoção Keystone-SDA

Em meio ao avanço da inteligência artificial e às incertezas econômicas, trabalhadores na Suíça estão cada vez mais focados em estabilidade, valorização no trabalho e condições flexíveis.

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Uma pesquisa da PwC mostra que reconhecimento, remuneração justa e flexibilidade se tornaram os principais fatores de fidelização dos funcionários. Mais do que promoções ou benefícios extras, os profissionais valorizam hoje um ambiente previsível, com salário estável e condições que facilitem o dia a dia.

Segundo o estudo “Workforce Experience & Benchmarking”, elogios de gestores, bônus por permanência e modelos de trabalho flexíveis estão entre os itens mais valorizados. Esses elementos são vistos como essenciais para garantir segurança em um cenário de rápidas transformações tecnológicas.

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Pessoas andando em prédio

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Cadeias de suprimento da indústria farmacêutica

Desemprego sobe na Suíça pelo segundo ano seguido

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Por outro lado, benefícios considerados “de estilo de vida”, como recompensas fitness, perderam relevância. A recomendação da PwC é que essas iniciativas sejam usadas de forma mais direcionada e personalizada, já que muitos trabalhadores preferem vantagens práticas, como escritórios acessíveis, equipamentos confiáveis e subsídios para despesas cotidianas.

A pesquisa ouviu 1.004 trabalhadores entre 3 e 10 de setembro de 2025, com maior participação de profissionais das áreas de saúde e farmacêutica, administração pública e bens de consumo.

Adaptação: Fernando Hirschy

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