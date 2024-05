Mercado eleva expectativa de IPCA de 2024 pela 3ª vez seguida

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) – Participantes do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram nesta segunda-feira expectativa para alta da inflação medida pelo IPCA pela terceira semana consecutica, mostrou pesquisa Focus realizada pelo BC.

A estimativa para o IPCA é agora de 3,86% ao final de 2024, ante expectativa de 3,80% há uma semana, mostrou a pesquisa. Já para o ano que vem, a projeção teve ligeira alta, para 3,75%, ante 3,74%, apontou o Focus.

As instituições consultadas pelo BC também elevaram a expectativa para a inflação medida pelo IPCA em 2026, agora em 3,58%, ante 3,50% na semana anterior, e mantiveram as estimativas para o IPCA ao final de 2027 em 3,50%.

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Ao mesmo tempo, o mercado manteve as estimativas para a Selic, a taxa básica de juros, tanto no final deste ano, quanto para o ano que vem, em 10,00% e 9,00%, respectivamente;

O Focus também apontou manutenção nas expectativas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano e o próximo, em 2,05% e 2,00%, respectivamente.

Já no caso da taxa de câmbio, a pesquisa da autoridade monetária apontou ligeiro ajuste para cima na expectativa para o final de 2024, em 5,05 reais por dólar, ante 5,04, e manutenção para a expectativa do câmbio no final de 2025, em 5,05 reais por dólar.