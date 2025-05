Merz garante que Alemanha está de volta ao primeiro plano da UE

O novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou nesta sexta-feira (9) que seu país está novamente em primeiro plano na Europa, durante uma visita a Bruxelas, onde se encontrou com os principais líderes da União Europeia (UE) e da Otan.

“A Alemanha precisa desempenhar um papel ativo e forte na União Europeia, e o governo alemão fará exatamente isso”, disse o novo chefe de Governo, ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“De certa forma, estou voltando para casa, para Bruxelas, de volta para casa, para a Europa”, disse o chanceler, que foi membro do Parlamento Europeu de 1989 a 1994.

“Os desafios que enfrentamos são significativos e só podemos enfrentá-los juntos”, disse o líder alemão, que relembrou suas recentes viagens à França e à Polônia esta semana.

Merz já deixou claras suas prioridades: apoiar novos acordos comerciais, encontrar um equilíbrio entre a ação climática da UE e o apoio à indústria, conter a migração e fortalecer as capacidades de defesa da Europa.

Embora Merz tenha se esforçado para enfatizar seu compromisso com a Europa, esse esforço inclui pelo menos um elemento de atrito.

Eleito com a promessa de controlar a imigração, uma de suas primeiras ações no cargo foi recusar a maioria dos requerentes de asilo nas fronteiras da Alemanha, o que irritou a Polônia.

Em uma coletiva de imprensa ao lado do presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, Merz procurou tranquilizar seus parceiros e prometeu continuar agindo “de acordo com a legislação europeia”.

– Migração, desafio comum a toda UE –

A questão da migração surgiu novamente na reunião com Von der Leyen, que observou em uma coletiva de imprensa conjunta que “a migração é um desafio europeu comum e requer uma solução europeia comum”.

Von der Leyen observou que essas normas adotadas na Alemanha devem ser “limitadas no tempo” e também precisam ser “estreitamente” coordenadas, não apenas com a própria Comissão Europeia, mas também com os países vizinhos.

Von der Leyen e Merz compartilham uma posição comum: são alemães com um histórico de conservadorismo no país. Ela se referiu ao novo chefe de Governo como um “amigo”.

Espera-se também que os dois colaborem em questões de defesa e comércio. A economia alemã, que depende fortemente das exportações, é particularmente vulnerável à campanha de tarifas de Trump.

A UE espera que a Alemanha desempenhe um papel fundamental na condução do rearmamento do continente, diante da aparente retirada dos Estados Unidos e em plena guerra na Ucrânia.

Merz e seus parceiros de coalizão impulsionaram mudanças radicais no orçamento e no sistema tributário, alterando a Constituição para permitir empréstimos substanciais para melhorar a defesa e a infraestrutura do país.

Merz também visitou a sede da Otan e, em entrevista coletiva com o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, afirmou que os Estados Unidos são “indispensáveis” para a segurança europeia e continuarão sendo “por muito tempo”.

