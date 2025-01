Meta cancela programas de inclusão e diversidade

afp_tickers

2 minutos

O gigante das redes sociais Meta (proprietário de Instagram, Facebook e WhatsApp) anunciou nesta sexta-feira (10) o cancelamento de seus programas de diversidade, inclusão e equidade (DEI), marcando mais uma grande mudança em sua estratégia alinhada politicamente com prioridades conservadoras.

Em um memorando enviado aos funcionários, a empresa informou sobre a eliminação de sua abordagem de contratação baseada na diversidade e a dissolução de sua equipe dedicada às políticas de DEI.

Essas mudanças ocorrem em meio ao que a Meta descreveu como “um cenário jurídico e político em transformação” após decisões recentes da Suprema Corte dos Estados Unidos que restringiram programas voltados ao aumento da diversidade em universidades.

O memorando, relatado pelo site Axios, chega após a Meta revisar abruptamente suas políticas de moderação de conteúdo, incluindo o encerramento de seu programa de verificação no Facebook e Instagram nos Estados Unidos, em um forte alinhamento com as prioridades da agenda da futura administração de Donald Trump.

O anúncio reflete críticas de longa data do Partido Republicano e do proprietário da plataforma X, Elon Musk, em relação à moderação e verificação de conteúdos, incluindo discursos de ódio em redes sociais.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, tem buscado recentemente uma reconciliação com Trump, desde sua eleição em novembro, incluindo uma doação de um milhão de dólares para o fundo de posse de Trump, além de contratar um republicano como chefe de assuntos públicos da empresa.

Nesta sexta-feira, Zuckerberg também concedeu uma entrevista ao popular podcast de Joe Rogan, na qual criticou a administração Biden por solicitar a censura de conteúdos nas plataformas da Meta durante a pandemia de coronavírus.

Os republicanos têm se oposto há muito tempo a programas de diversidade em empresas, muitos dos quais foram estabelecidos após o movimento Black Lives Matter, em uma tentativa de reconhecer as disparidades raciais nos Estados Unidos.

arp/nro/cjc/am