The Swiss voice in the world since 1935

Meta ocultou estudos sobre segurança infantil em plataformas de realidade virtual, denunciam ex-funcionários

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

A Meta suprimia regularmente pesquisas internas que apontavam graves riscos à segurança infantil em suas plataformas de realidade virtual, segundo denúncias de funcionários atuais e antigos que prestaram depoimento no Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira (9).

Após ser submetida ao escrutínio do Congresso em 2021, a gigante das redes sociais contratou advogados para filtrar, editar e, em algumas ocasiões, barrar investigações de segurança sensíveis, denunciaram seis pesquisadores.

Em suas denúncias, reveladas pela primeira vez no jornal americano The Washington Post, afirmam que a equipe jurídica da Meta tentou “estabelecer uma negação plausível” sobre os efeitos negativos desses produtos de realidade virtual em jovens usuários.

Embora a realidade virtual tenha gerado perdas significativas para a empresa-mãe de Facebook, Instagram e WhatsApp, a Meta é uma força líder nessa indústria, principalmente por meio de sua linha de dispositivos Quest.

“A Meta está ciente de que sua plataforma de VR [realidade virtual] está cheia de menores de idade. A Meta ignora deliberadamente esse conhecimento, apesar de ser óbvio para qualquer pessoa que use seus produtos”, declarou a ex-pesquisadora da Meta, Cayce Savage, na audiência no Senado.

Segundo The Washington Post, documentos internos mostram que, após a ex-gerente de produto Frances Haugen vazar informações prejudiciais sobre suas políticas de conteúdo, a companhia impôs novas normas a qualquer pesquisa sobre temas “sensíveis”, como infância, gênero, raça e assédio.

Isso incluía a recomendação de que os pesquisadores “tivessem cuidado” sobre como enquadravam seus estudos, evitando termos como “ilegal” ou afirmar que algo “viola” leis específicas.

No entanto, os documentos revelam que funcionários advertiram repetidamente que menores de 13 anos estavam burlando as restrições de idade para usar os serviços de realidade virtual da Meta.

Em 2017, um funcionário estimou que, em algumas salas virtuais, entre 80% e 90% dos usuários eram menores de idade. “Esse é o tipo de coisa que acaba nas manchetes, e de forma muito negativa”, alertou.

Em declarações ao Post, a Meta negou as acusações, e sua porta-voz Dani Lever as classificou como uma “narrativa predeterminada e falsa” baseada em exemplos selecionados.

“Defendemos o excelente trabalho de nossa equipe de pesquisa e estamos consternados com essas deturpações de seus esforços”, disse Lever, destacando que a empresa desenvolveu diversas proteções para jovens usuários.

O pesquisador Jason Sattizahn declarou na audiência no Senado que estava “muito claro que a Meta é incapaz de mudar sem ser forçada pelo Congresso”.

arp/ksb/db/mel/ic/rpr

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
13 Curtidas
11 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
66 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
16 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR