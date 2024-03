Metallica perde ação milionária por cancelamento de shows na pandemia

3 minutos

A demanda milionária que o Metallica apresentou contra uma seguradora para ser compensado por apresentações canceladas durante a pandemia foi rejeitada por um tribunal de apelações da Califórnia, nos Estados Unidos, que citou letras da diva pop Taylor Swift em sua decisão.

A lendária banda de metal pedia mais de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) da seguradora Lloyd’s of London, que rejeitou cobrir os prejuízos de seis apresentações canceladas durante o auge da covid-19 em 2020, com base em uma cláusula que excluía casos relacionados com “doenças contagiosas”.

Os intérpretes de “…And Justice for All” argumentavam que o cancelamento de seus shows em Argentina, Brasil e Chile – parte da turnê latino-americana no primeiro semestre de 2020 – poderia ter sido causado por outros fatores para além do vírus.

Mas a juíza do segundo distrito de apelações da Califórnia, Maria Stratton, disse em uma decisão emitida na segunda-feira que era presuntivamente um “absurdo” e “pouco realista” que as medidas de isolamento durante esse ano fossem por outro motivo que não a pandemia de coronavírus, que deixava vítimas no mundo inteiro.

“Não cabe dúvida de que, em março de 2020, os países sul-americanos suspenderam os vistos e depois fecharam suas fronteiras devido somente à covid-19 ou ao temor pela doença”, frisou.

“Para parafrasear Taylor Swift”, disse Stratton em sua decisão particular, na qual citou a letra de “All Too Well”, da cantora americana: “‘Estávamos lá. Lembramos muito bem’. Não havia vacinas contra a covid-19 em março de 2020, nem remédios para o seu tratamento.”

“A taxa de mortalidade da covid-19 era desconhecida, mas, para dar apenas um exemplo da taxa de mortalidade potencial em março de 2020, a cidade de Nova York usava caminhões refrigerados como necrotérios de emergência. As pessoas estavam aterrorizadas.”

O Brasil anunciou as primeiras mortes por covid-19 em março de 2020, enquanto a Argentina implementava medidas de isolamento e o fechamento das fronteiras.

O avanço da pandemia provocou a suspensão de eventos, viagens e uma infinidade de cancelamentos que afetaram severamente diversos setores.

A demanda do Metallica, integrada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo, é uma das muitas ações legais de atores da indústria do entretenimento em busca de compensações pelas perdas durante esse período.

O caso já tinha sido descartado por um tribunal de Los Angeles em dezembro de 2022, com base no entendimento de que a pandemia foi o que motivou os cancelamentos. Mas os intérpretes de “Sad But True” recorreram.

pr/db/rpr/mvv