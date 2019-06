Fortes chuvas vêm minando a Suíça desde o domingo, provocando evacuações e o fechamento temporário de uma rodovia importante na região central do país. Conexões de trem também foram interrompidas por um deslizamento de terra.

A capital suíça Berna foi uma das áreas atingidas pelas fortes chuvas (Keystone)

A Suíça de língua francesa, a região de Berna e Zurique foram particularmente afetadas, obtendo entre 40 e 75 litros de água por metro quadrado, disse a MeteoNews na terça-feira (11).

No cantão de Uri, na região central do país, as persistentes chuvas dos últimos dias no desfiladeiro do São Gotardo fizeram com que o nível do rio Reuss subisse. Como o valor limite de 450 metros cúbicos por segundo foi ultrapassado, a autoestrada A2 foi fechada em ambas as direções entre as cidades de Amsteg e Flüelen, segundo a polícia cantonal. O tráfego foi reaberto às 5 horas da manhã.

Veículos e pessoas na área de serviço da rodovia e no centro de tráfego pesado foram evacuados como medida de precaução.



Na região de Gurtnellen, também no cantão de Uri, um lamaçal atingiu uma estrada, danificando um carro. Nove pessoas foram evacuadas da área, mas nenhum ferimento foi relatado.

Mais ao sul, quedas de rochas foram relatadas em várias estradas do Ticino, na Suíça de língua italiana, e há risco de mais deslizamentos no cantão, de acordo com o Touring Club da Suíça (TCS).



