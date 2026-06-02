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Microsoft revela seus modelos de IA, a fim de reduzir dependência da OpenAI

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A Microsoft revelou seus próprios modelos de inteligência artificial (IA) nesta terça-feira (2), em um passo fundamental para se tornar independente da OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT.

Embora tenha sido a primeira empresa a investir de forma maciça na OpenAI, a Microsoft busca reduzir sua dependência da companhia de Sam Altman.

Em sua conferência anual para desenvolvedores, apresentou o MAI-Thinking-1, seu primeiro modelo de “raciocínio”: um sistema de IA que decompõe os problemas passo a passo antes de responder. É semelhante aos chatbots oferecidos pela OpenAI, Google (Gemini) e Anthropic (Claude).

A empresa afirma que construiu seu modelo “do zero” e “sem destilação” de modelos rivais, um atalho comum que envolve copiar os resultados de um concorrente para treinar um novo sistema de forma mais barata e rápida.

A Microsoft também revelou outros modelos próprios para gerar imagens, transcrever áudios, criar vozes sintéticas e programar.

Assim como o Microsoft Scout, um assistente “sempre disponível” para preparar reuniões, gerenciar agendas e redigir e-mails, baseado no OpenClaw, um popular software de código aberto lançado no fim de 2025.

Por enquanto, as ferramentas estão disponíveis apenas para um pequeno grupo de clientes.

bl/arp/msp/lb/nn/ic/am

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