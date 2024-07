Milei ataca socialismo em evento liderado por Bolsonaro em SC

2 minutos

Por Anderson Coelho

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, Santa Catarina (Reuters) – Javier Milei, em sua primeira visita ao Brasil como presidente da Argentina, atacou o socialismo por restringir a liberdade e criar corrupção em um discurso neste domingo em um evento conservador liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lendo um discurso preparado no evento CPAC Brasil 2024, Milei não fez nenhuma menção ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo quando os apoiadores de Bolsonaro entoaram insultos contra ele e pediram sua prisão.

Milei não comparecerà à cúpula presidencial do bloco comercial do Mercosul no Paraguai na segunda-feira, onde ele finalmente se encontraria com Lula. Em vez disso, ele decidiu participar do evento de seu aliado de direita, Bolsonaro.

Milei estremeceu as relações com o governo brasileiro ao chamar Lula de “corrupto” e “comunista” em um post no X na semana passada – o mais recente de uma série de insultos. Lula já exigiu um pedido de desculpas de Milei.

Após o discurso, a multidão aplaudiu Bolsonaro, dizendo que o queria de volta ao poder apesar de ele estar inelegível até 2030 após ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na campanha presidencial de 2022.

A CPAC Brasil tem o objetivo de angariar apoio para os candidatos do partido de Bolsonaro nas eleições municipais deste ano e projetar sua influência antes da corrida presidencial de 2026.

O evento também serviu para unir líderes de direita nas Américas. O ex-candidato presidencial do Chile, José Antonio Kast, discursou no encontro, assim como o ex-ministro boliviano Branko Marinkovic, que foi apresentado como possível candidato para as eleições presidenciais do próximo ano na Bolívia.

Políticos de direita de Portugal e El Salvador também discursaram durante o evento.

(Texto de Fabio Teixeira)