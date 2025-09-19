The Swiss voice in the world since 1935

Milei atribui tempestade nos mercados financeiros da Argentina a ‘pânico político’

O presidente argentino, Javier Milei, afirmou nesta sexta-feira (19) que o “pânico político” está gerando uma tempestade nos mercados que leva ao colapso do peso e à disparada do risco-país.

No Banco Nación, o maior banco público da Argentina, o dólar fechou cotado a 1.515 pesos (5,47 reais) e rompeu o teto da banda de flutuação cambial estabelecida pelo governo.

Há “pânico político que está se espiralizando no mercado e gerando uma descoordenação enorme em termos de risco-país”, disse o presidente ao discursar nesta sexta-feira na Bolsa de Comércio de Córdoba.

O presidente defendeu seu programa econômico e considerou que estão “colocando obstáculos” para prejudicá-lo.

O risco-país, uma medida da confiança do mercado na solvência de um Estado, é elaborado pelo banco JP Morgan e nesta semana ficou em torno de 1400 pontos base, o que afasta a Argentina dos mercados internacionais de crédito.

Na quarta-feira, o Banco Central foi obrigado a intervir pela primeira vez após cinco meses sem operações no mercado de câmbio, e em apenas dois dias vendeu 432 milhões de dólares (2,3 bilhões de reais) das reservas para sustentar a moeda.

