Milei e outros líderes anunciam convite de Trump para integrar ‘conselho de paz’ para Gaza

O presidente da Argentina, Javier Milei, e outros chefes de Estado anunciaram, neste sábado (17), que receberam um convite do mandatário americano, Donald Trump, para integrar o “conselho de paz” para Gaza, anunciado na última quinta-feira.

Ao compartilhar uma imagem da carta-convite para se juntar ao grupo como membro fundador, Milei escreveu no X que será “uma honra” acompanhar a iniciativa chefiada pelo próprio Trump e integrada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

A Casa Branca indicou que o conselho de paz para Gaza abordará questões como o “fortalecimento da capacidade de governança, relações regionais, reconstrução, atração de investimentos, financiamento em larga escala e mobilização de capital”.

“Posso dizer com certeza que é o maior e mais prestigiado conselho já reunido em qualquer momento e lugar”, ressaltou, ao fazer o anúncio nas redes sociais.

O presidente ultraliberal argentino, um aliado de Trump na região, escreveu que a “Argentina sempre estará ao lado dos países que lutam de frente contra o terrorismo, que defendem a vida e a propriedade e que promovem a paz e a liberdade”.

O chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, também informou, neste sábado, que recebeu o convite de Trump para integrar o conselho.

“Em 16 de janeiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como presidente fundador do conselho da paz, enviou uma carta convidando nosso presidente, Recep Tayyip Erdogan, a se tornar membro fundador” do mesmo, escreveu no X Burhanettin Duran, diretor de comunicação da presidência turca.

Por ora, Erdogan não se pronunciou sobre o convite.

Também foram convidados o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sissi, segundo a chancelaria do país árabe, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, que tem a intenção de aceitar a oferta, declarou um funcionário de alto escalão de Ottawa neste sábado.

