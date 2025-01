Milhares de ativistas antiaborto manifestam-se em Washington

afp_tickers

2 minutos

Dezenas de milhares de ativistas antiaborto enfrentaram o frio nesta sexta-feira (24) para participar em Washington de uma passeata anual.

A 52ª edição da Marcha pela Vida aconteceu um dia após o presidente republicano indultar 23 ativistas antiaborto processados durante o governo do democrata Joe Biden.

Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco O resumo semanal da mídia suíça sobre as principais tendências políticas e de negócios nos países de língua portuguesa. Ao se inscrever, você receberá uma série de boas-vindas e até seis atualizações por ano. Eu concordo com o processamento dos meus dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Assine, é de graça!

Trump estava em viagem hoje à Carolina do Norte e Califórnia, e se comunicou com os manifestantes por meio de um vídeo gravado. “No meu segundo mandato, voltaremos a defender com orgulho as famílias e a vida (…) Protegeremos os avanços históricos que alcançamos”, prometeu.

Membros do grupo supremacista branco americano e neonazista Patriot Front foram vistos no desfile, portando bandeiras e imagens religiosas. Aos pés do célebre obelisco da capital americana, seu líder, Thomas Rousseau, 26, ladeado por dois homens com o rosto coberto, defendeu, entre seus “princípios patrióticos”, a “reabilitação da estrutura da família americana”.

A presença de Rousseau não agradou a alguns manifestantes. “Ser pró-vida não significa ser pró-branco”, ressaltou o professor de filosofia da Carolina do Norte Greg Stearns, 36. “Não suporto vê-los aqui, transmitem uma mensagem equivocada.”

Segundo os organizadores da passeata, seu objetivo não é apenas mudar as leis federais e estaduais, “mas também mudar a cultura, para, em última instância, tornar o aborto impensável”.

O movimento “pró-vida”, como seus ativistas se autodenominam, obteve uma vitória histórica em junho de 2022, quando a Suprema Corte americana anulou a decisão “Roe v Wade”, que protegia o acesso ao aborto em nível federal.

Trump costuma ressaltar que contribuiu para o fim da garantia constitucional do direito ao aborto, por ter nomeado em seu primeiro mandato três juízes conservadores para a Suprema Corte.

Desde meados de 2022, muitos estados conservadores proibiram ou limitaram o recurso da interrupção voluntária da gravidez.

ft/es/vla/ube/erl/atm/lb/am-lb