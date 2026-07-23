Milhares de deslocados por incêndios florestais no sul da Europa

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Incêndios florestais violentos, alimentados pelo vento e pelas altas temperaturas, devastam diversas regiões do sul da Europa e levaram ao deslocamento de milhares de pessoas de uma área turística na França nesta quinta-feira (23).

Este ano é o segundo pior em termos de área queimada por incêndios florestais na União Europeia neste período desde que os registros começaram, há 20 anos, de acordo com dados de satélite do sistema Effis analisados pela AFP.

No sul da França, os bombeiros combatem dois grandes incêndios. Um deles, em Le Porge, perto da cidade de Bordeaux (sudoeste), já havia queimado 2.400 hectares até esta quinta-feira, segundo a última estimativa dos bombeiros.

Até o momento, não há relatos de vítimas ou casas destruídas, mas a situação permanece “crítica”. De acordo com diversas fontes consultadas pela AFP, o incêndio provavelmente começou durante trabalhos de limpeza de vegetação em uma estrada florestal.

Segundo as autoridades, cerca de 12.000 pessoas – incluindo turistas e centenas de moradores de cidades próximas à floresta – foram obrigadas a deixar a área.

– 12.500 focos de incêndios este ano –

O outro incêndio, que começou na terça-feira ao meio-dia em um campo e se espalha pelo departamento de Var (sudeste), devastou quase 2.500 hectares e “permanece estável”, segundo o prefeito Simon Fabre, que autorizou o retorno dos 400 deslocados para suas casas na manhã desta quinta-feira.

Segundo o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, mais de 12.500 incêndios foram registrados desde o início do ano, e 44.000 hectares já foram queimados.

Na França, os incêndios florestais nunca consumiram tanta superfície nesta época do ano. Espanha e Itália também enfrentam um de seus piores anos.

As florestas queimam com mais facilidade porque a vegetação e os solos europeus sofrem há meses com uma seca agravada pelas ondas de calor excepcionais que atingiram o continente em junho e julho, causando maior evaporação da água.

São justamente as mudanças climáticas, causadas principalmente pela queima contínua de petróleo, carvão e gás, que agravam a seca atual, concluíram os climatologistas do grupo World Weather Attribution em um estudo publicado nesta quinta-feira.

– Incêndios na Itália e na Espanha –

Os incêndios já causaram a morte de três bombeiros: dois perto do aeroporto de Bordeaux e um terceiro que combatia as chamas no sul da Itália.

Nesse país, dezenas de incêndios florestais e de vegetação devastam a Sicília, anunciou o ministro do Interior, Matteo Piantedosi.

Cem moradores, assim como 22 pacientes de uma clínica no centro da ilha, onde as temperaturas ultrapassaram os 40°C nos últimos dias, foram evacuados na quarta-feira, segundo os bombeiros.

Mais de 160 incêndios também foram relatados nas últimas 24 horas na Calábria, região vizinha.

Na Espanha, a maioria dos moradores que foram evacuados na noite de quarta-feira, após um incêndio ter começado cerca de 70 quilômetros a sudoeste do centro de Madri, pôde retornar para suas casas, anunciaram os serviços de emergência nesta quinta-feira.

Diversas estradas permaneciam fechadas na manhã desta quinta-feira, disseram os socorristas.

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