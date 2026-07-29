Milhares de evacuados por incêndios voltam para casa na Espanha e na França, sob novo alerta de calor

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Dezenas de milhares de pessoas evacuadas por causa dos megaincêndios que atingem a Espanha e a França começaram a voltar para casa nesta quarta-feira (29), embora as autoridades peçam cautela diante da chegada de uma nova onda de calor.

Os dois países vizinhos enfrentaram, na última semana, alguns dos piores incêndios florestais de que se tem memória, que devastaram vastas áreas e obrigaram dezenas de milhares de pessoas a deixar suas casas.

A Espanha suspendeu as últimas ordens de evacuação na província de Ávila. Já na Comunidade de Madri restam apenas mil pessoas fora de casa, depois que, no fim da quarta-feira, as autoridades autorizaram o retorno de mais de 8,5 mil moradores das cidades de Valdemaqueda e Robledo de Chavela.

Alguns encontraram apenas destruição.

“Não tenho dinheiro, não tenho documentos, não tenho casa”, disse à AFP José Fernández ao se deparar com móveis queimados, paredes parcialmente desabadas e montes de cinzas no local onde ficava sua residência em Pelayos de la Presa, perto de Madri.

“Ficou tudo ali”, lamentou, com os olhos marejados, o aposentado de 74 anos enquanto caminhava pelos restos carbonizados.

Em Aldea del Fresno, Susana Barrul, dona de casa de 39 anos, encontrou seu terreno intacto.

“Estamos felizes por voltar. Estamos tentando retomar a normalidade”, disse ela à AFP.

Os responsáveis pelas operações de combate ao fogo explicaram que as condições mais favoráveis registradas durante a noite ajudaram as equipes a estabilizar o incêndio.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que as próximas horas serão “decisivas”.

– “O incêndio não avançou” –

Apesar das altas temperaturas, o incêndio que devastou 42 mil hectares no sudoeste da França, próximo à cidade de Bordeaux, não avançou nesta quarta-feira pelo terceiro dia consecutivo, informou a representante do governo francês no departamento de Gironde.

“O incêndio não avançou. Foram registrados sete focos relativamente intensos ao longo do dia; três continuam ativos, mas permanecem nas áreas já atingidas pelo fogo”, declarou Sophie Brocas.

Dezenas de milhares das mais de 220 mil pessoas evacuadas nessa região receberam autorização para retornar às suas casas.

Ao longo do dia, uma espessa fumaça voltou a cobrir a parte norte da estância balneária de Lanton, a oeste de Marcheprime, município situado no epicentro do incêndio, cerca de 30 km a oeste de Bordeaux, constatou uma equipe da AFP.

Independentemente da evolução dos incêndios nos próximos dias em Gironde, “o fogo continuará queimando sob a superfície durante semanas, talvez até anos”, advertiu à AFP o tenente dos bombeiros Cyril Venière.

A dimensão desses incêndios é explicada pelas sucessivas ondas de calor e pela seca que atingem a Europa desde junho, fenômenos que os cientistas atribuem às mudanças climáticas provocadas pela atividade humana.

Embora a atenção esteja atualmente voltada para o oeste da Europa, a União Europeia alertou nesta semana que as condições favoráveis à ocorrência de incêndios deverão se estender para o centro do continente nos próximos dias.

As equipes de emergência combatiam nesta quarta-feira um incêndio na ilha grega de Paros, enquanto dois bombeiros morreram lutando contra as chamas na ilha de Creta, no sul da Grécia, e um terceiro morreu perto do porto de Gítio, na região do Peloponeso.

Na Turquia, os incêndios obrigaram à evacuação de centenas de pessoas no sul do país. Mais de 3 mil bombeiros foram mobilizados para combater “90 focos” de incêndio, dos quais “81 já estão controlados”, informou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

bur-cas/asm/adr/dsa/pc-pb/aa/fp/am