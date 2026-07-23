Milhares de pessoas afetadas por incêndios devastadores na Itália, França e Espanha

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Os incêndios florestais que devastam partes do sul da Itália, o sudoeste da França e o centro da Espanha deixam, nesta quinta-feira (23), um saldo de milhares de pessoas evacuadas e três bombeiros mortos.

Em meio a temperaturas acima de 40º C, ventos quentes alimentam as chamas na ilha italiana da Sicília, onde o fogo se espalha há vários dias.

Cerca de 6.000 bombeiros, guardas florestais e agentes da Defesa Civil foram mobilizados para combater o fogo com a ajuda de aviões-tanque, informou o presidente regional, Renato Schifani, que detalhou que ainda há 50 focos ativos.

O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunciou a morte de um bombeiro enquanto lutava contra as chamas no centro da ilha.

Um porta-voz da Defesa Civil italiana consultado pela AFP alertou que a situação na Sicília é “grave” e que os incêndios “são favorecidos pelas temperaturas extremamente altas” e por “um solo muito seco”, consequência da falta de chuvas.

Também foram registrados mais de 160 focos na vizinha Calábria, que, segundo o chefe da Defesa Civil, foram provocados por “indivíduos mal-intencionados” que, entre outras coisas, amarraram trapos embebidos em líquido inflamável ao rabo de gatos de rua para espalhá-los.

– Milhares de turistas evacuados na França –

Mais de 10.000 turistas foram evacuados nesta quinta-feira de áreas de acampamento e outros alojamentos de férias no sudoeste da França, devido a um incêndio que devasta um bosque de pinheiros à beira-mar.

O incêndio em Le Porge, próximo à cidade de Bordeaux, devastou 2.400 hectares desde quarta-feira, informaram as autoridades.

Ao todo, quase 12.000 pessoas — entre turistas e centenas de moradores das localidades próximas ao bosque — foram obrigadas a abandonar a área durante a noite, acrescentaram.

– Espanhóis voltam para casa –

A maioria dos moradores evacuados na noite de quarta-feira, após o início de um incêndio a cerca de 70 quilômetros ao sudoeste de Madri, pode retornar às suas casas, anunciaram nesta quinta-feira os serviços de emergência espanhóis.

“Todos os moradores evacuados já podem regressar às suas residências, exceto os residentes do condomínio El Encinar del Alberche (Villa del Prado)”, indicaram no X.

Os socorristas qualificaram como “muito positivos” os trabalhos para apagar o incêndio e afirmaram que “15 meios terrestres” estavam mobilizados, embora durante a madrugada o fogo ainda “não fosse dado como estabilizado”.

A Unidade Militar de Emergências (UME) também está mobilizada no local e divulgou no X vídeos que mostravam suas equipes lutando durante a noite contra chamas que alcançavam vários metros de altura.

Várias estradas continuavam interditadas na manhã desta quinta-feira, segundo os serviços de emergência.

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