Milhares de pessoas homenageiam na França irmão assassinado de ativista antinarcóticos

Milhares de pessoas prestaram neste sábado (22), em Marselha, a última homenagem a Mehdi Kessaci, irmão assassinado de um ativista antinarcóticos, em meio ao aumento da violência ligada ao tráfico de drogas.

“Isso tem que parar”, disse Ouassila Benhamdi, mãe de Mehdi, morto no último dia 13. Outro filho dela, Brahim, foi assassinado há cinco anos, em um “narcocrime”.

“Meu coração está dilacerado. Estou inconsolável. Nenhuma mãe quer ver seus filhos morrerem antes dela”, declarou Ouassila, vestida de branco, diante de mais de 6.200 pessoas reunidas para homenagear Mehdi, 20, assassinado por dois homens em uma moto.

Ouassila estava acompanhada de outro filho, Amine, um conhecido ativista antinarcóticos de 22 anos. “Peço justiça para Mehdi. Peço justiça para Brahim, meu outro irmão assassinado. Peço justiça para todas as vítimas. Peço segurança para a minha família”, disse Amine, um ativista que combate os narcocrimes na cidade portuária francesa.

O assassinato de seu irmão Mehdi foi interpretado como um alerta em relação ao seu ativismo. Desde janeiro, cerca de 15 pessoas perderam a vida em crimes relacionados ao tráfico de drogas em Marselha, segundo um levantamento da AFP.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta semana ao seu governo para “amplificar” o combate ao narcotráfico, e defendeu que se inspire na luta “contra o terrorismo”.

