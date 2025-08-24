The Swiss voice in the world since 1935

Milhares de pessoas participam de manifestação pró-palestinos em Copenhague

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Mais de 10 mil pessoas se manifestaram neste domingo (24) em Copenhague para pedir o fim do conflito na Faixa de Gaza e o reconhecimento do Estado palestino pela Dinamarca.

Mais de 100 organizações – incluindo Oxfam, Greenpeace e Anistia Internacional – participaram da manifestação, assim como sindicatos, partidos políticos, coletivos de artistas e ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg.

A polícia não forneceu dados sobre a participação. Os organizadores esperavam cerca de 20 mil pessoas. 

Concentrados em frente ao Parlamento dinamarquês, os manifestantes gritavam “Basta de vendas de armas!”, “Libertem a Palestina!” e “Dinamarca diz não ao genocídio!”.

Tradicional apoiadora de Israel, a Dinamarca ressaltou sua vontade de usar a presidência do Conselho da União Europeia (UE) no segundo semestre para aumentar a pressão sobre o governo israelense pelo fim do conflito. No entanto, esclareceu que não planeja reconhecer o Estado palestino em um futuro próximo, ao contrário do que pedem os manifestantes.

Marcus Christiansen, 24 anos, espera que o protesto “pressione o governo dinamarquês a tomar as mesmas decisões que outros países europeus”.

cbw-po/djt/def/pz/eg/mmy/lm/lb

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Os arquivo
Moderador: Patricia Islas

Como seu país reage a desastres naturais?

O colapso de uma geleira nos Alpes Suíços provocou um deslizamento de terra que soterrou parte do vilarejo de Blatten. Graças ao alerta dos cientistas, todos foram evacuados a tempo. Já viveu algo assim? Conte no formulário!

Este debate está encerrado, mas pode ler os comentários
5 Curtidas
2 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
14 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
58 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR