Milhares de pessoas protestam em Madri contra lei de anistia da Catalunha

1 minuto

MADRI (Reuters) – Milhares de espanhóis protestaram no centro de Madri neste sábado contra um projeto de lei de anistia para separatistas catalães envolvidos em uma tentativa fracassada de independência em 2017.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), no poder, chegou a um acordo com dois partidos nacionalistas catalães na quinta-feira, o que significa que o projeto de lei deve ser aprovado no Parlamento ainda este mês.

O projeto de lei de anistia provocou uma série de grandes manifestações, já que o conservador Partido Popular (PP), o partido de extrema-direita Vox e alguns setores do Partido Socialista se opõem a ele.

“No que diz respeito ao Vox, não haverá trégua ou paz para esse governo”, disse Santiago Abascal, líder do Vox, a repórteres em Madri durante o protesto de sábado, onde os manifestantes agitavam a bandeira nacional e entoavam cânticos patrióticos.

Os socialistas propuseram a anistia em troca de apoio ao novo mandato do primeiro-ministro Pedro Sánchez por parte dos dois partidos separatistas catalães que concordaram com o acordo de quinta-feira.

A anistia deve abranger todos os eventos relacionados à campanha de independência da Catalunha a partir de 2011, incluindo uma votação simbólica realizada em 2014 e um referendo de independência em 2017, que os tribunais declararam ilegal.

(Reportagem de Graham Keeley e Catherine Macdonald)