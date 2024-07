Milhares de pessoas são evacuadas na Califórnia por incêndio fora de controle

Mais de três mil pessoas foram evacuadas do norte da Califórnia, devido a um intenso incêndio florestal cujas chamas saíram de controle, informaram, nesta quinta-feira (25), as autoridades do estado, que sofre com uma perigosa onda de calor.

O incêndio Park começou na tarde de quarta-feira e tomou proporções extraordinárias durante a noite, devido às condições climáticas que a região vem enfrentando. A combustão consumiu 18.433 hectares de vegetação e floresta nos condados de Butte e Tehama, transformando-se no maior incêndio ativo deste estado do oeste dos EUA.

Mais de 1.100 bombeiros trabalham para controlar as chamas impulsionadas pelos ventos e temperadoras próximas aos 30 °C, informou a corporação.

“O prognóstico para hoje é mais quente, um clima seco com uma brisa constante vinda do sul”, afirmou o Corpo de Bombeiros da Califórnia nesta quinta.

As causas do incêndio estão sendo investigadas. No entanto, um homem de 42 anos, cujo nome não foi revelado, foi detido por suspeita de iniciar o fogo, segundo as autoridades.

“O homem foi detido depois que um indivíduo não identificado foi visto empurrando um carro em chamas em um barranco” perto da área onde o incêndio começou, pouco antes das 15h de quarta-feira, hora local, informou, em nota, o promotor do condado de Butte, Mike Ramsey.

“O carro caiu em um aterro de aproximadamente 60 pés (17 metros) e queimou por completo, propagando as chamas, que provocaram o incêndio”, acrescentou o texto.

Efetivos mobilizados imediatamente no local identificaram o suspeito, que está detido sem direito a fiança.

O condado de Butte fica cerca de 110 quilômetros ao norte de Sacramento, capital da Califórnia, e a apenas 38 quilômetros de Paradise, uma comunidade devastada em 2018 pelo devastador incêndio Camp, o mais letal da história do estado, que deixou 85 mortos.

A Califórnia vive um início precoce do que parece ser uma intensa temporada de incêndios florestais.

Atualmente, mais de vinte incêndios estão ativos no estado, carbonizando centenas de hectares.

Entretanto, o chamado ‘Estado Dourado’ não é um caso isolado. Nos vizinhos Arizona, Nevada, Washington e Oregon, vários incêndios afetam dezenas de hectares e ameaçam comunidades.

A região sofreu por cerca de 20 anos com uma seca dramática, mas os últimos dois anos foram relativamente úmidos, com altos níveis de chuvas que encheram os reservatórios e permitiram o crescimento de florestas e pastagens.

No entanto, 2024 está se configurando como um ano quente e seco, e a flora seca rapidamente, tornando-se um combustível para os incêndios florestais.

Os eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais comuns devido ao aquecimento global, dizem os especialistas, em grande parte devido à queima indiscriminada de combustíveis fósseis.

