Milhares de policiais serão enviados a Jerusalém para grande oração muçulmana da 6ª feira

2 minutos

Milhares de policiais serão enviados para a Cidade Velha de Jerusalém e arredores na sexta-feira, devido à previsão da chegada maciça de fiéis muçulmanos à Esplanada das Mesquitas para a primeira grande oração do ramadã, informaram as autoridades nesta terça (12).

“Estamos prontos para a oração de sexta-feira. Milhares de policiais serão mobilizados na área do Monte de Templo”, como os judeus chamam a Esplanada das Mesquitas, declarou uma porta-voz da polícia israelense, Mirit Ben Mayor, durante uma entrevista coletiva em Jerusalém.

“Centenas de policiais” estão destacados na Cidade Velha desde o início do mês do jejum sagrado muçulmano, que começou na segunda-feira, em um contexto de extrema tensão pela guerra na Faixa de Gaza, acrescentou.

Desde que o ramadã começou, dezenas de milhares de fiéis compareceram à esplanada, sem incidentes graves, garantiu Ben Mayor.

Sobre as cenas de tensão do domingo, quando policiais dispersaram a multidão com golpes de cassetete, a porta-voz declarou que as autoridades estavam “a par”, mas que se tratou “de um incidente isolado”.

“Estamos em um nível de alerta alto”, assinalou Tal Heinrich, porta-voz do gabinete do primeiro-ministro.

“A grande maioria de fiéis vai para rezar. Mas não é um segredo que as organizações terroristas extremistas [palestinas] como Hamas e Jihad Islâmica tentam inflamar a região”, acrescentou, pedindo aos muçulmanos que “não se deixem enganar pelos terroristas”.

As duas porta-vozes reiteraram que o acesso à mesquita de Al Aqsa, na esplanada, seria autorizado ao “mesmo número” de pessoas “que nos anos anteriores”.

Contudo, serão impostas restrições aos palestinos da Cisjordânia ocupada, onde a tensão também é máxima desde que começou a guerra em Gaza, desencadeada após o violento ataque do Hamas em 7 de outubro em Israel.

Apenas os homens com mais de 55 anos e as mulheres maiores de 50 procedentes da Cisjordânia poderão acessar a esplanada, “por razões de segurança”, segundo as autoridades.

A Esplanada das Mesquitas é o terceiro lugar mais sagrado do islã e o mais sagrado do judaísmo. É administrada pela Jordânia, mas Israel impõe restrições, por exemplo, ao número de fiéis que podem visitá-la ou sobre sua idade.

cf/mg/anr/hgs/mb/rpr/mvv