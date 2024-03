Milhares participam de oração mundial em solidariedade a reféns mantidos em Gaza

Milhares de pessoas participaram, nesta quinta-feira (21), de uma oração judaica no Muro das Lamentações, em Jerusalém, em solidariedade aos reféns mantidos em Gaza desde 7 de outubro.

Todas as comunidades judaicas do mundo foram convocadas para a oração, chamada Jejum de Ester e transmitida ao vivo pela internet.

Observado pelos judeus mais praticantes, o jejum de Ester foi instituído em memória dessa heroína bíblica, que pediu para os judeus da antiga Pérsia jejuarem e rezarem para serem salvos quando foram ameaçados de extermínio por um decreto imperial, segundo o texto bíblico.

Situado em Jerusalém Oriental, o Muro das Lamentações é o local mais sagrado onde os judeus estão autorizados a rezar. O Fórum de Famílias de Reféns, que representa parte dessas famílias, saudou a oração de hoje: “A força que nos dão torna mais fácil continuar o combate mais duro das nossas vidas: a luta pela libertação dos nossos entes queridos.”

Israel afirma que 130 das cerca de 250 pessoas sequestradas no ataque do Hamas de 7 de outubro no sul do país permanecem em Gaza, das quais 33 teriam morrido.

