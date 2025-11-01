Milhares protestam na Sérvia no aniversário do desabamento de estação de trem

Dezenas de milhares de pessoas prestaram homenagem, neste sábado (1º), às vítimas do acidente fatal ocorrido há um ano na estação ferroviária sérvia de Novi Sad, que desencadeou um movimento de protesto em massa em todo o país.

Uma grande multidão se reuniu no centro de Novi Sad, no norte da Sérvia, por volta do meio-dia local.

À tarde, a polícia havia contabilizado 39 mil manifestantes, um número que não pôde ser verificado de forma independente. Segundo jornalistas da AFP no local e imagens aéreas, havia pelo menos 100 mil pessoas.

A partir das 11h52 locais (07h52 no horário de Brasília), os presentes no centro da cidade fizeram 16 minutos de silêncio.

Naquele horário, há um ano, ocorreu a tragédia quando o teto de concreto da estação ferroviária recém-reformada desabou, matando 14 pessoas instantaneamente.

O acidente deixou dois feridos que morreram posteriormente, elevando o número total de vítimas para 16, incluindo duas crianças.

A tragédia também desencadeou um dos maiores movimentos de protesto visto no país de 6,5 milhões de habitantes, localizado na Península Balcânica.

As manifestações foram rapidamente lideradas pelos estudantes.

Professores universitários e alunos têm realizado longas marchas como a deste sábado há meses, na esperança de alcançar o maior número possível de cidades e vilarejos e explicar suas reivindicações, como a convocação de eleições antecipadas.

Os protestos, em sua maioria pacíficos, foram marcados neste verão por confrontos violentos com apoiadores do presidente.

Para os opositores do presidente nacionalista de direita Aleksandar Vucic, a tragédia se tornou um símbolo da corrupção que, segundo eles, está corroendo os vastos projetos de obras públicas realizados no país.

Milhares de pessoas já haviam se reunido na sexta-feira para receber os estudantes que chegaram a pé de toda a Sérvia.

Neste sábado, ao cair da tarde, milhares se concentraram às margens do rio Danúbio, com flores brancas, e voltaram a fazer silêncio durante 16 minutos, iluminando a cena com seus celulares.

De lá, soltaram 16 lanternas aos céus que ergueram um cartaz estendido na fortaleza de Novi Sad, que dizia “Nos veremos amanhã e todos os dias até que se faça justiça”.

