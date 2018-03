Jenny Humbert-Droz participou de todos os grandes combates políticos do século: comunismo, socialismo, feminismo, pacifismo e tantos outros. Nascida em 27 de agosto de 1892, ela morou em Moscou, Inglaterra, França e Itália, sempre na militância política ao lado do marido, Jules Humbert-Droz, fundador do partido comunista suíço. O casal morou em Moscou depois da revolução russa de 1917, quando Jules Droz foi nomeado por Lênin secretário da III Internacional. Ele perdeu o cargo em 1927, quando Stálin chegou ao poder. Nos anos 40, Jenny esteve presa 4 vezes na Suíça, com a interdição do PC suíço durante a segunda guerra mundial. Nessa época ela também apoiou os republicanos espanhóis na guerra perdida contra o general Franco. Na Suíça, Genny foi fundadora da Associação de defesa das consumidoras (que continua existindo) e primeira presidente da seção de mulheres socialistas, fundada em Zurique. Foi também a primeira a defender a igualdade entre homens e mulheres na Suíça, hoje inscrita na Constituição suíça mas ainda não concretizada.

Militante comunista e feminista morre aos 108 anos 07. Janeiro 2000 - 20:29 Jenny Humbert-Droz, mais antiga militante comunista e feminista na Suíça, faleceu aos 108 anos, no cantão de Neuchâtel. O marido de Jenny, Jules Humbert-Droz foi fundador do PC suíço e secretário da III Internacional, nomeado por Lênin. Jenny Humbert-Droz participou de todos os grandes combates políticos do século: comunismo, socialismo, feminismo, pacifismo e tantos outros. Nascida em 27 de agosto de 1892, ela morou em Moscou, Inglaterra, França e Itália, sempre na militância política ao lado do marido, Jules Humbert-Droz, fundador do partido comunista suíço. O casal morou em Moscou depois da revolução russa de 1917, quando Jules Droz foi nomeado por Lênin secretário da III Internacional. Ele perdeu o cargo em 1927, quando Stálin chegou ao poder. Nos anos 40, Jenny esteve presa 4 vezes na Suíça, com a interdição do PC suíço durante a segunda guerra mundial. Nessa época ela também apoiou os republicanos espanhóis na guerra perdida contra o general Franco. Na Suíça, Genny foi fundadora da Associação de defesa das consumidoras (que continua existindo) e primeira presidente da seção de mulheres socialistas, fundada em Zurique. Foi também a primeira a defender a igualdade entre homens e mulheres na Suíça, hoje inscrita na Constituição suíça mas ainda não concretizada.