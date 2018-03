Ministério Público abre inquérito sobre colisão

Este conteúdo foi publicado em 4 de Julho de 2002 19:56 04. Julho 2002 - 19:56

Depois da justiça alemã, a suíça também abre inquérito penal para apurar a responsabilidade pelo acidente que causou a morte de 71 pessoas.

O inquérito foi aberto pelo Ministério Público de Zurique e as investigações estarão a cargo do juiz Christoph Naef. Ele vai apurar a eventual responsabilidade penal dos funcionarios da empresa suíça Skyguide, que efetuavam o controle do tráfego aéreo.

Novos dados

Se ficar comprovada a suspeita de homicídio por negligência, os responsáveis poderão pegar até 3 anos de prisão.



Quinta-feira, os investigadores alemães revelaram à imprensa que o Tupolev-154 russo recebeu a ordem de reduzir altitude 40 segundos antes da colisão. A manobra começou 14 segundos depois, ou seja, 30 segundos antes da colisão. Os russos afirmam que, na velocidade normal, a manobra de descida deveria começar pelo menos 1 minuto e meio antes do impacto.

Fitas danificadas

Em Berna, o órgão de investigação de acidentes aéreos afirmou que as imagens dos radares gravadas no momento do acidente são perfeitamente nítidas. Não houve portanto problema de radar.



Os investigadores alemães afirmaram quainta-feira que as fitas das caixas pretas com as gravações dos aviões estão muito danificadas e terão de ser restauradas para poder ouvi-las.

Famílias estiveram no local

Os familiares russos das vítimas estiveram quinta-feira na Alemanha e trouxeram documentos e fotos para facilitar a identificação dos corpos. Por enquanto, só foram identifiados os corpos dos pilotos do Boeing.



As famílias estavam acompanhados por médicos e psicólogos e assistiram a uma cerimônia no local em memória das vítimas.



