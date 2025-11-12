Ministra da Agricultura diz que França rejeitaria acordo UE-Mercosul em seu estado atual

O presidente francês, Emmanuel Macron, que se reuniu nesta quarta-feira (12) com agricultores, disse a eles que o projeto de acordo entre a União Europeia e o Mercosul “tal como existe hoje, receberá um não muito firme da França”, informou a ministra da Agricultura, Annie Genevard.

“A França não pode validar, neste momento, o projeto de acordo com os países do Mercosul porque (…) ele não protege os interesses dos nossos agricultores”, declarou Genevard, que também participou da reunião, realizada em Toulouse, no sul da França.

Genevard afirmou que “não se pode aceitar” que “se produzam ou se importem para o território europeu produtos e alimentos que não respeitem as regras que impomos aos nossos próprios produtores” e citou a ausência de salvaguardas, de “medidas espelho” (que apliquem as mesmas normas em ambos os territórios) e de “controles nas fronteiras” no projeto de acordo.

Cerca de 300 agricultores pediram esclarecimentos nesta quarta-feira a Emmanuel Macron sobre o tratado de livre-comércio com o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), depois que o mandatário afirmou na semana passada que via perspectivas positivas para a assinatura desse acordo.

“O presidente se comprometeu hoje a não assinar o Mercosul até que sejam incluídas as cláusulas que deveriam ser implementadas”, declarou, por sua vez, Jean-Marie Driat, presidente da Federação Regional de Sindicatos de Produtores Agrícolas (FRSEA), que se opõe ao tratado em seu conjunto.

