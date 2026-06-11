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Ministro britânico da Defesa renuncia por desacordo com Starmer sobre investimento militar

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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, assegurou nesta quinta-feira (11) que fará “tudo o que for necessário para garantir a segurança” do Reino Unido, após a renúncia de seu ministro da Defesa, John Healey, em desacordo com o orçamento militar do governo.

A saída repentina de Healey ocorre após meses de atrasos na aguardada Estratégia de Investimento em Defesa (DIP, na sigla em inglês), que deveria definir o financiamento para a próxima década, e depois de novos relatórios indicarem que os recursos destinados à área ficariam muito abaixo do solicitado.

“O senhor não foi capaz, e o Ministério das Finanças não quis mobilizar os recursos de que a nação necessita para defender o país neste período de ameaças crescentes”, escreveu Healey em sua carta de renúncia, dirigida a Starmer e publicada no X.

Em resposta, Starmer assegurou que fará “sempre o que for necessário para garantir a segurança” do Reino Unido.

O futuro plano de investimento “fornecerá os recursos de que nossas Forças Armadas necessitam” e lhes “permitirá (…) transformar-se e modernizar-se”, escreveu.

À tarde, o secretário de Estado das Forças Armadas, Al Carns, assim como uma colaboradora de Healey, a deputada Pamela Nash, também anunciaram sua renúncia, o que aumentou ainda mais a pressão sobre Starmer.

Essas saídas representam um novo golpe para o líder trabalhista, em um momento crucial, uma semana antes de uma eleição suplementar que pode desencadear uma tentativa de destituí-lo e substituí-lo.

O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, concorre na eleição da próxima quinta-feira para a cadeira parlamentar de Makerfield e afirmou que participaria de uma eventual disputa pela liderança do Partido Trabalhista, embora até agora nenhum processo de sucessão tenha sido iniciado.

Anteriormente, Healey também era mencionado como possível aspirante à liderança trabalhista, mas não há indícios de que sua renúncia esteja relacionada a essas especulações.

O governo trabalhista de Starmer, eleito em julho de 2024 após 14 anos de governos conservadores, começou a cumprir sua promessa de aumentar os gastos com defesa, priorizando os compromissos assumidos com a OTAN.

No entanto, a publicação do plano de investimento em defesa, destinado a cobrir um déficit de financiamento de longo prazo, era inicialmente esperada para o fim de 2025, mas foi adiada repetidamente.

Segundo informações publicadas nesta quinta-feira, espera-se que o plano seja anunciado na próxima semana.

Em sua carta, Healey assinalou que teve acesso completo ao documento, que “fica muito aquém do que é necessário para a defesa e para o país neste momento perigoso”.

“Sem uma DIP à altura das circunstâncias, vejo-me obrigado a tomar decisões que reduziriam a prontidão de nosso Exército, aumentariam o risco para o pessoal mobilizado em operações e poderiam tornar o país menos seguro.”

bur-psr-erl/hgs/am

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