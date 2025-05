Ministro Carlos Lupi pede demissão após escândalo de suposta corrupção

afp_tickers

2 minutos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceitou, nesta sexta-feira (2), a demissão de seu ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em meio a um escândalo por um suposto esquema nacional de fraude contra aposentados e pensionistas, informou o governo.

Lupi estava no centro de uma tempestade política após serem detectados descontos não autorizados nos recibos de aposentadoria e pensão, realizados por sindicatos e outras associações com a possível conivência de funcionários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O governo comunicou a renúncia por meio de uma nota à imprensa. “Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso”, defendeu-se Lupi em uma carta divulgada em sua conta no X.

Os investigadores calculam que até 6,3 bilhões de reais foram descontados entre 2019 e 2024 por sindicatos e associações que, em teoria, deveriam prestar serviços a aposentados, como assistência jurídica ou obtenção de descontos em planos de saúde.

Uma parte ainda não determinada desse montante teria sido debitada de forma ilícita.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi demitido há dez dias e substituído por Gilberto Waller Junior. Outros funcionários da entidade, assim como um policial federal, foram suspensos.

O escândalo coloca mais pressão sobre o governo Lula, cuja imagem já tem sido enfraquecida nos últimos meses, em parte devido à inflação.

Em um discurso nesta semana, o petista afirmou que seu governo desmantelou o esquema ilegal no INSS e que ordenou que os responsáveis fossem processados e obrigados a reparar os danos.

Mas a oposição no Congresso acelera a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre as irregularidades no sistema previdenciário.

Este é o segundo caso de corrupção que o governo federal enfrenta em poucas semanas. No início de abril, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, renunciou após ter sido acusado de supostos desvios de emendas parlamentares quando era deputado em 2022, o que ele nega.

A saída de Lupi abala as alianças de Lula rumo às eleições presidenciais de 2026, nas quais o líder do Partido dos Trabalhadores (PT) pode tentar sua reeleição.

rsr-ffb/app/nn/ic/am