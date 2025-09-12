The Swiss voice in the world since 1935

Ministro da Agricultura será candidato à liderança do partido que governa o Japão

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O popular ministro da Agricultura do Japão, Shinjiro Koizumi, decidiu apresentar sua candidatura para liderar o partido conservador que governa o país, entrando na disputa para ocupar o cargo de primeiro-ministro, informou a imprensa.

Embora alguns o considerem inexperiente, Koizumi também é visto como o ministro mais popular e fotogênico do gabinete. Aos 44 anos, ele é um dos favoritos para substituir o chefe de Governo conservador Shigeru Ishiba, que renunciou no domingo passado, após menos de um ano no poder. 

Koizumi, praticante de surfe, filho do ex-primeiro-ministro Junichiro Koizumi, tem sido muito reservado sobre sua candidatura e afirmou apenas que deseja ouvir seus apoiadores em Yokosuka, perto a Tóquio, antes de tomar sua decisão.

“Quero tomar minha decisão final depois de ouvir os eleitores”, disse em uma entrevista coletiva, ao ser questionado se buscará a liderança do Partido Liberal Democrático (PLD), que governa o país.

Grande parte da imprensa japonesa, incluindo o Yomiuri Shimbun, jornal mais vendido no país, revelaram que o ministro já havia informado seus aliados que pretende disputar a eleição do partido em 4 de outubro. 

O partido governante decidiu organizar a eleição de sua presidência depois que Ishiba anunciou, no fim de semana passado, que renunciaria após duas derrotas em eleições nacionais no último ano.

O próximo líder do PLD deve, presumivelmente, se tornar o novo primeiro-ministro, já que o partido governante é a maior força no Parlamento, embora precise do apoio de outros partidos para formar a maioria.

Koizumi é considerado um dos dois principais prováveis candidatos, ao lado da nacionalista de linha dura Sanae Takaichi, 64 anos, que pode se tornar a primeira mulher primeira-ministra do Japão. 

Takaichi deve anunciar oficialmente sua candidatura na próxima semana.

hih/aph/dhw/pb/avl/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
34 Curtidas
26 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
20 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR