Monstros coreanos, cinema ‘queer’ e críticas a Trump: o que marcou Cannes

afp_tickers

5 minutos

Críticas a Donald Trump, romances “queer”, lágrimas de Vin Diesel e um explosivo blockbuster sul-coreano com monstros. O Festival de Cannes, que termina neste sábado (23), esteve carregado de política, glamour e uma presença muito mais discreta de Hollywood.

– Investidas contra Trump –

O maior festival cinematográfico mundial sempre esteve carregado de política, e este ano não foi diferente.

O ator espanhol Javier Bardem denunciou o “comportamento masculino tóxico” de líderes como Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, que causa “milhares de mortes”.

“Os chefões dizendo: ‘meu pênis é maior que o seu e vou te bombardear até acabar com você'”, disparou o protagonista de “El Ser Querido”, em competição pela Palma de Ouro.

Seu compatriota, o diretor Pedro Almodóvar, também criticou os líderes dos Estados Unidos, Rússia e Israel.

Durante a coletiva de imprensa de “Natal Amargo”, o cineasta, que usava um broche com a frase “Free Palestine”, os chamou de “monstros”.

– “Hope” agita a Croisette –

Com os grandes estúdios de Hollywood praticamente ausentes nesta edição, a Coreia do Sul roubou a cena com “Hope”, o ambicioso blockbuster de Na Hong Jin, considerado o filme mais caro da história do cinema sul-coreano.

O filme apresenta, durante 2 horas e 40 minutos, uma vertiginosa perseguição entre humanos e criaturas misteriosas.

O orçamento, de cerca de 30 milhões de dólares (cerca de 150,4 milhões de reais), reflete o auge da indústria cinematográfica sul-coreana, que deu origem a “Parasita”, Palma de Ouro de 2019, e ao sucesso mundial de “Round 6” na Netflix.

– Cinema “queer” –

As narrativas “queer” ocuparam um lugar central em Cannes neste ano.

Um dos títulos mais comentados foi “La Bola Negra”, de Javier Ambrossi e Javier Calvo, centrada em personagens homossexuais em diferentes épocas da história recente da Espanha.

A tendência também apareceu em “Nagi Notes”, do japonês Koji Fukada, ou em “The man I love”, do americano Ira Sachs, ambientado em Nova York no fim dos anos 80, em pleno auge da epidemia de aids.

Da mesma forma, o belga Lukas Dhont apresentou em “Coward” uma história de amor homossexual nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial.

– IA: Uma batalha perdida? –

Ameaça para o cinema ou revolução inevitável? A inteligência artificial esteve onipresente em Cannes.

Lutar contra a IA é uma “batalha perdida”, afirmou a atriz americana Demi Moore, membro do júri desta edição.

O debate também chegou pelas mãos de Peter Jackson, responsável pela saga de “O Senhor dos Anéis”, que afirmou que, embora a IA “vá destruir o mundo”, seu uso no cinema “não o desagrada”.

– Onze dias de glamour –

Se o Oscar ou o Met Gala duram apenas uma noite, Cannes joga em outra liga: onze dias consecutivos de tapetes vermelhos, estreias e desfiles de alta-costura na Riviera Francesa.

Demi Moore se consagrou como a rainha do festival, segundo a bíblia da moda, a Vogue. Após exibir um vestido sereia de Jacquemus e um modelo lavanda da Gucci, a atriz colocou a cereja no bolo com um vestido rosa arrematado por um laço gigante, assinado por Matières Fécales.

A supermodelo Bella Hadid também chamou a atenção com um vestido branco da Schiaparelli inspirado em Jane Birkin.

– Palma de Ouro honorária para John Travolta –

John Travolta estreou como diretor com “Aventura Nas Alturas”, um projeto muito pessoal inspirado na lembrança de seu primeiro voo de avião, quando tinha oito anos.

Mas o momento mais memorável aconteceu fora da tela: o protagonista de “Grease” e “Pulp Fiction” recebeu de surpresa uma Palma de Ouro honorária pelo conjunto de sua carreira. “Não posso acreditar, isso é mais do que um Oscar!”, exclamou emocionado o ator de 72 anos.

– Homenagem de Vin Diesel a Paul Walker –

Vin Diesel protagonizou um dos momentos mais emocionantes do festival durante a celebração dos 25 anos de “Velozes e Furiosos”.

O ator desfilou pelo tapete vermelho ao lado de Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Meadow Walker, filha de Paul Walker, que morreu em 2013 em um acidente de carro.

Visivelmente comovido, Diesel desabou ao falar de Walker, a quem descreveu durante anos como seu “irmão”.

meb/es/dbh/rm/aa