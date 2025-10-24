Moody’s mantém nota da França mas altera perspectiva

A agência de classificação de risco Moody’s manteve nesta sexta-feira (24) a nota soberana da França, mas alterou a perspectiva de “estável” para “negativa”, lançando uma advertência ao país, onde um debate orçamentário acontece no parlamento.

A Moody’s manteve a classificação em Aa3 (dívida de boa qualidade), depois que outras duas grandes agências – Fitch e S&P – reduziram a nota da dívida soberana da França, devido à situação política e dos cofres públicos do país.

Com a redução da perspectiva, a Moody’s deseja refletir “os riscos crescentes de um enfraquecimento das instituições e da governança na França, bem como de um retrocesso parcial das reformas estruturais”.

A França vive uma crise política profunda desde 2024, com um parlamento sem maioria, que já derrubou dois primeiros-ministros do presidente Emmanuel Macron quando eles buscavam apoio para seu plano orçamentário.

A segunda maior economia da União Europeia também é pressionada a reduzir seus níveis elevados de dívida pública, que ronda os € 3,4 trilhões (115,6% do PIB), e de déficit (5,8% do PIB em 2024).

O atual primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, propôs um projeto de orçamento com um esforço fiscal de € 30 bilhões (R$ 187,5 bilhões), obtido, em parte, com uma redução dos gastos públicos.

Para evitar uma queda rápida do seu governo, Lecornu acatou a demanda da oposição para suspender a reforma previdenciária de 2023, mas a vinculou à aprovação do orçamento, que está em discussão no Parlamento.

