The Swiss voice in the world since 1935

Moradores suspendem bloqueios para Machu Picchu após acordo sobre transporte

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Os moradores que bloqueavam desde a semana passada o acesso a Machu Picchu, no sudeste do Peru, suspenderam o protesto após chegar a um acordo para o transporte terrestre dos turistas até a famosa cidadela inca, informou a Defensoria do Povo nesta segunda-feira (22).

Declarado Patrimônio da Humanidade desde 1983, as visitas ao sítio arqueológico foram afetadas de maneira intermitente desde 14 de setembro.

Comunidades rurais interromperam a rota ferroviária com pedras e troncos para exigir a saída de uma empresa privada de ônibus, cuja concessão de 30 anos terminou em 4 de setembro.

Uma nova empresa de origem local deveria assumir a partir dessa data o transporte dos turistas desde a estação de trem até Machu Picchu.

Após uma trégua de 72 horas que começou na quarta-feira, as duas empresas chegaram a um acordo por iniciativa do governo.

“A greve já foi suspensa. Os moradores se reuniram na sede da PCM (Presidência do Conselho de Ministros) em Lima, onde chegaram a vários acordos”, disse à AFP Óscar Luque, representante da Defensoria do Povo.

Segundo Luque, o principal ponto do documento firmado prevê que as empresas Consettur Machupicchu e Inversiones Sumaq San Antonio de Torontoy, pertencentes às comunidades, concordaram em prestar o serviço de transporte de maneira conjunta “por quatro meses”, período em que será realizada uma nova licitação.

Pelo menos 2.300 turistas, entre peruanos e estrangeiros, foram evacuados ou saíram por conta própria entre terça e quarta-feira passada devido aos protestos que resultaram em confrontos com a polícia, deixando 14 agentes feridos, segundo balanço oficial.

Ao sítio arqueológico, o principal atrativo turístico do Peru, ingressam por dia cerca de 4.500 visitantes em média, de acordo com o Ministério de Comércio Exterior e Turismo.

Nesta segunda-feira “tudo está normal em Machu Picchu”, destacou Luque.

cm/vel/db/lm/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR