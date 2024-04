Moraes diz que Justiça está acostumada a combater “mercantilistas estrangeiros” que tratam Brasil como colônia

1 minuto

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes disse nesta sexta-feira que a Justiça brasileira está acostumada a combater “mercantilistas estrangeiros” que tratam o Brasil como colônia.

Em cerimônia do lançamento da pedra fundamental do Museu da Democracia, no Rio de Janeiro, Moraes disse ainda que algumas redes sociais só pretendem o lucro e a exploração, sem qualquer responsabilidade.

As declarações do ministro do STF ocorrem em meio aos atritos entre ele e o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, que chegou ameaçar não respeitar decisões judiciais sobre bloqueios de conta na plataforma.