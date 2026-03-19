Morre, aos 84 anos, Umberto Bossi, fundador do partido Liga Norte

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Umberto Bossi, o líder italiano da extrema direita que fundou o partido anti-imigração Liga Norte e que promovia a separação do norte da Itália do restante do país, morreu aos 84 anos nesta quinta-feira (19).

Líderes da direita italiana homenagearam Bossi, amigo de Silvio Berlusconi, que conseguiu transformar seu pequeno partido regionalista em um ator influente no governo, antes de ser afetado por problemas de saúde e um escândalo de corrupção.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também de extrema direita, disse que “Bossi, com sua paixão política, marcou uma fase importante da história italiana e deu uma contribuição fundamental” para a política.

Seu ministro de Relações Exteriores, Antonio Tajani, assinalou no X que ele foi “uma figura-chave para propiciar a mudança na Itália”.

Segundo informações publicadas na imprensa, Bossi morreu em Varese, no norte da Itália, após ter dado entrada brevemente em uma unidade de terapia intensiva.

Conhecido por sua retórica provocativa, Bossi fundou, no fim dos anos 1980, o partido separatista Liga Norte e dedicou grande parte de sua carreira política a atacar as práticas corruptas daquela que chamava de “Roma Ladrona” (Roma Ladra).

Chegou a ser um dos parlamentares com mais anos de serviço, com quase 30 anos em uma ou outra das duas câmaras do Parlamento.

Em seus primórdios, a Liga Norte de Bossi reivindicava a independência da região norte da Itália, a mais rica, separando-a do sul, mais pobre.

Em 2004, Bossi sofreu um derrame cerebral, que o obrigou a se afastar da política por algum tempo.

Mas, apesar de sua fragilidade e das dificuldades para falar, voltou a fazer campanha pelo partido antes das eleições gerais de 2008, nas quais atacou a “escória romana”.

Também atacava os imigrantes, alvos históricos da Liga Norte.

Bossi se viu obrigado a deixar a liderança do partido em 2012, após acusações de corrupção, e em 2017 foi condenado a mais de dois anos de prisão por desvio de verbas.

A sentença foi anulada dois anos depois porque a Corte de Cassação italiana determinou que o crime tinha prescrito.

Matteo Salvini assumiu a liderança do partido em 2013 e mudou seu nome, eliminando o “Norte”, e o renomeou simplesmente de “Liga”, na tentativa de atrair também os votos do sul.

A Liga integra o governo de coalizão de direita de Meloni.

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