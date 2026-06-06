Morre, aos 93 anos, Bernadette Chirac, ex-primeira-dama da França
Bernadette Chirac, viúva do ex-presidente francês Jacques Chirac, morreu na sexta-feira (5) aos 93 anos, anunciou à AFP, neste sábado (6), sua filha, Claude Chirac.
“Morreu à tarde, em paz, cercada dos seus. Acabava de completar 93 anos”, em 18 de maio, disse a filha.
Bernadette Chodron de Courcel, seu nome de solteira, foi a única primeira-dama a exercer um cargo político, como representante regional do departamento de Corrèze (centro), um posto que ocupou ininterruptamente de 1979 a 2015.
Como esposa de Jacques Chirac durante mais de 60 anos, o acompanhou em seu longo caminho para chegar à Presidência da República, em 1995.
Nascida em 18 de maio de 1933 em Paris, aquela que viria a ser primeira-dama cresceu em uma família de diplomatas e estudou na prestigiosa escola de ciências políticas Sciences Po, onde conheceu Jacques Chirac, com quem se casou em 1956.
“É a mulher da minha vida, conquistamos tanto juntos!”, dizia Jacques Chirac sobre ela em suas memórias.
A partir de 2002, após a reeleição do marido para um segundo mandato, “Bernadette” se tornou muito popular entre os franceses, especialmente com sua campanha a favor das crianças hospitalizadas.
O atual presidente da França, Emmanuel Macron, lembrou dela como “uma grande dama”, que marcou “o destino de milhões de doentes anônimos graças ao seu compromisso íntimo e constante”.
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