The Swiss voice in the world since 1935

Morre adolescente que esfaqueou professora na França

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O adolescente de 14 anos que esfaqueou uma professora em uma escola da França faleceu ao não sobreviver às facadas que infligiu no pescoço, informou nesta segunda-feira (29) uma fonte próxima à investigação. 

O mais recente de uma série de ataques com faca em unidades do Ensino Médio na França ocorreu em 24 de setembro em Benfeld, uma localidade no nordeste do país.

O adolescente esfaqueou durante a manhã uma professora de música de 66 anos, que ficou ferida no rosto. Após o ataque, ele fugiu do centro Robert Schuman de bicicleta.

Quando estava a ponto de ser detido pela polícia, ele esfaqueou diversas vezes o pescoço e foi levado em estado crítico de helicóptero para o hospital, onde foi operado e sedado. 

O jovem faleceu no domingo à tarde, informou uma fonte próxima à investigação. 

O adolescente, fascinado por armas e pelo nazismo, não tinha antecedentes criminais, nem histórico de aluno violento.

A ministra da Educação Nacional, Élisabeth Borne, afirmou que a escola o puniu com “uma exclusão temporária” devido ao seu “fascínio por Hitler e também por armas”.

Ele estava sob os cuidados dos serviços sociais desde que era um bebê. O adolescente também sofreu violência por parte de uma família de acolhimento, que foi condenada em 2024, informou o Ministério Público na semana passada.

pau/tjc/dbh/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR