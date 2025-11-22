Morre aos 91 anos Ornella Vanoni, diva da canção popular italiana

A cantora e atriz Ornella Vanoni, diva da canção popular italiana, morreu nesta sexta-feira (21), aos 91 anos, em sua residência em Milão, anunciaram autoridades e a imprensa local.

Nascida em 22 de setembro de 1934, “La Vanoni” foi uma das cantoras mais prolíficas da cena italiana. Ela alcançou seus maiores sucessos nas décadas de 1960 e 1970, com temas como “La Musica è Finita”, “Eternità”, “L’Appuntamento” e “Una Ragione di Più”.

A artista morreu pouco antes das 23h locais, de parada cardíaca, informaram o jornal Corriere della Sera e a agência de notícias Agi.

“Com o desaparecimento de Ornella Vanoni, a Itália perde uma de suas artistas mais originais e refinadas”, declarou o ministro da Cultura, Alessandro Giuli. “Graças à sua voz única e ao seu talento interpretativo inigualável, ela marcou a história da música, do teatro e do espetáculo italianos.”

Com mais de 50 milhões de álbuns vendidos, Ornella, uma diva tão cativante quanto extravagante, soube se cercar dos melhores artistas, em colaborações frutíferas: George Benson, Herbie Hancock, Franco Califano e Gino Paoli, com quem formou uma longa parceria, tanto artística quanto pessoal.

