Morre Catherine O’Hara, estrela de ‘Esqueceram de mim’

afp_tickers

2 minutos

Catherine O’Hara, vencedora do Emmy e estrela do filme “Esqueceram de Mim” e da série de televisão “Schitt’s Creek”, morreu aos 71 anos, informou nesta sexta-feira (30) seus representantes.

A morte de O’Hara foi confirmada à AFP por telefone pelo escritório de Marc Gurvitz, integrante de sua equipe de representação, sem revelar detalhes adicionais.

De acordo com o portal Page Six, a atriz canadense teria sido levada de ambulância na madrugada desta sexta-feira a um hospital em Los Angeles.

A artista desenvolveu uma extensa carreira no cinema e na televisão, com papéis de destaque em filmes como “Os Fantasmas se Divertem” e, mais recentemente, na sátira da Apple TV+ sobre Hollywood, “The Studio”.

O’Hara nasceu em Toronto em 1954, onde iniciou sua carreira no grupo de improvisação Second City Theatre, ao lado de Eugene Levy, com quem colaboraria diversas vezes, incluindo na série de grande sucesso “Schitt’s Creek”.

Sua estreia no cinema aconteceu justamente ao lado de Levy, em “Imagem Dupla” (1980).

Após vários papéis em outras produções de televisão, O’Hara conquistou um papel marcante em “Os Fantasmas se Divertem”, de Tim Burton, no qual interpretou Delia, a frívola madrasta de Winona Ryder.

Dois anos depois, outro papel maternal consolidaria seu carisma nas telas ao interpretar a mãe de Macaulay Culkin na comédia de grande bilheteria “Esqueceram de Mim”, que impulsionou a carreira do então ator infantil.

hg-pr/nn/cjc/am